По функциональным возможностям лидером стал «Кинопоиск»

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) проверила мобильные приложения 13 российских онлайн-кинотеатров. Специалисты изучили основные пользовательские сценарии – от регистрации и поиска фильмов до управления подпиской и работы с профилем. Отдельно проверялась доступность интерфейсов для незрячих пользователей с помощью программ экранного доступа.

По функциональным возможностям лидером стал «Кинопоиск», за ним расположились «Иви» и Wink. В рейтинге удобства первые три позиции заняли «Кинопоиск», КИОН и «Иви». При этом ни одно приложение не получило максимальную оценку за возможности связи со службой поддержки. Наиболее высокие результаты в этой категории показали «Иви», КИОН, «Амедиатека» и «Триколор».

Все 13 приложений успешно прошли проверку безопасности. Удалить аккаунт непосредственно через приложение можно на всех площадках, кроме Start и Okko.

Больше всего сторонних трекеров Google и «Яндекса», которые встраиваются для сбора статистики и показа рекламы, обнаружили в приложении «Амедиатеки» (12), а меньше всего таких инструментов нашли в Wink, «Смотрешке» и «Триколоре». Приложений без трекеров среди участников не оказалось: при этом, по данным Роскачества, инструменты «Яндекса» встречаются в приложениях онлайн-кинотеатров реже, чем трекеры Google.