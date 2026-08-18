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Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2026 года выросла до 99,5 млрд рублей

Автор: БК

18 августа 2026

Лидером по доле рынка вновь стал «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги исследования рынка онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2026 года.

Согласно ему, общая выручка российских онлайн-кинотеатров за первые шесть месяцев этого года достигла 99,5 млрд рублей, увеличившись на 31% год к году. В 2025-м данный показатель составлял 76 млрд рублей.

Лидером по доле рынка вновь стал «Кинопоиск» (31,3%). На втором и третьем месте оказались Okko и «Иви» (по 16,4%). Wink оказался четвертым с результатом в 15,2%. Пятое место занял КИОН (7,6%), шестое – Start (7,2%), седьмое – Premier (4,1%), а восьмое – «Триколор Кино и ТВ» (0,4%).

При этом почти все крупные игроки продемонстрировали двузначный рост выручки год к году. Быстрее остальных ее нарастили Start (+51%), Wink (+45%) и «Иви» (+36%). «Кинопоиск» прибавил 25%, а Okko и Rutube – по 31%. Таким образом, рынок постепенно переходит от общего органического роста к более активной борьбе за долю.

Выручка рынка в сегменте aVoD за отчетный период составила 3,2 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее. Лидером по доле стал «Иви» (38%), на втором месте – «Кинопоиск» (33,6%), далее расположились Wink (15,1%), Rutube (10,5%) и ShowJet (2,9%).

Объем рынка в сегменте «Лицензирование и партнерства» (L&P) – 10,8 млрд рублей (-8,1% год к году). Лидером по выручке здесь оказалась «Амедиатека» (33,4%), второе место занял «Иви» (21,6%), третье — Start (17,7%). Далее следуют «Кинопоиск» (15,7%), viju (4,8%), Wink (3,8%) и КИОН (2,9%).

Фото: Magnific

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