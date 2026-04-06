top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

6 апреля 2026

Рост год к году составил 39%

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» провело очередное исследование рынка онлайн-кинотеатров в России.

Общий объем рынка по итогам 2025 года составил 189 млрд рублей (+39% год к году). Доходы, полученные по платной модели, в свою очередь, выросли на 42% до 182,6 млрд рублей. При этом выручка от разовых покупок (TVoD/EST) оказалась ничтожной – ее доля в структуре рынка не превысила половины процента.

Эксперты отмечают, что число домохозяйств, в которых имелась хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, по итогам 2025 года превысило 23 млн. Таким образом, в декабре 2025 года у 36% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В среднем же одно такое домохозяйство было подписано на 3,7 онлайн кинотеатра.

Лидерство на рынке видеосервисов в 2025 году сохранил за собой «Кинопоиск». Его выручка, по оценке «ТМТ консалтинга», увеличилась на 44%, что позволило онлайн-кинотеатру занять 31% рынка.

Серебро взял Okko – онлайн-кинотеатр показал самые высокие темпы роста, увеличив выручку на 80%. Во второй половине года рост сервиса несколько замедлился, что привело к сокращению разрыва до десятых долей процента со следующим за ним «Иви». В результате Okko занял 15% рынка.

Вышеупомянутый «Иви» оказался на третьем месте с долей в 15%. Доходы платформы за год увеличились на 35%. База платящих подписчиков сервиса выросла на 40% год к году. На четвертом месте оказался видеосервис Wink с рыночной долей в 14%, на пятом – КИОН (7%), на шестом – Start (6%), а на седьмом – Premier (6%). На долю всех оставшихся онлайн-кинотеатров пришлось всего 6% рынка.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2026 году можно ожидать роста рынка на 20% до 226 млрд рублей.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

