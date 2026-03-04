Российские онлайн-кинотеатры увеличили число оригинальных проектов во втором полугодии 2025 года

Заметнее всего выросло предложение со стороны онлайн-кинотеатра КИОН

Компания J’son & Partners Consulting подготовила новое исследование, которое посвящено контентным стратегиям онлайн-кинотеатров в России за второе полугодие 2025 года.

Из него следует, что в июле-декабре платформы нарастили число новых проектов до 174 релизов (+11% год к году). Основной рост пришелся на неигровое кино и сериалы – их число за период выросло на 48%, до 37 проектов.

Заметнее всего за указанный период выросло предложение со стороны онлайн-кинотеатра КИОН (+67% год к году, до 40 проектов). На втором месте оказался Okko (+42%, до 61 проекта), а бронза досталась Premier (+36%, до 45 проектов). Подчеркивается, что «Иви» и «Кинопоиск» также нарастили число новых релизов, но незначительно, а Wink и Start сохранили количество тайтлов на уровне 2024 года.

Также в J’son & Partners Consulting отмечают, что число релизов, созданных при поддержке государственных фондов, выросло до 40 проектов (+33%). При этом количество игровых сериалов с господдержкой во втором полугодии сократилось с 14 до 12. Аналитики связывают это с длительным производственным периодом больших исторических проектов с участием Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото: Freepik