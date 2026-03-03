top banner
Оборот российских онлайн-кинотеатров впервые превысил 200 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

3 марта 2026

Первое место по доле рынка удерживает «Кинопоиск»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает подводить итоги рынка онлайн-кинотеатров в России за 2025 год. Согласно их новому исследованию, выручка стримингов от подписки, рекламы и лицензирования контента по итогам 2025 года выросла на 40% и достигла 200,4 млрд рублей.

Отмечается, что основной заработок онлайн-кинотеатрам обеспечила выручка от их ключевой деятельности – распространения фильмов и сериалов. Совокупная выручка всех участников рынка достигла 178,2 млрд рублей (+45% год к году). При этом, 96,4% из них – это платная, чаще всего подписная модель монетизации, оставшиеся 3,6% – рекламная.

Первое место по доле рынка удерживает «Кинопоиск», на который приходится почти треть общей выручки от подписки и рекламы. На второе место в 2025 году вышел Okko, поднявшийся за год сразу на две строчки и занявший долю в размере 15,1%. Замкнул тройку лидеров опустившийся со второго места Wink, доля которого в общей структуре рынка составила 14,7%.

Тем не менее, в пресс-службе Wink заявили, что результаты отчета в части выручки онлайн-кинотеатра не соответствуют действительности, поскольку там «учтена только ее часть». По международным стандартам финансовой отчетности выручка сервиса в 2025 году составила 44,8 млрд рублей. В TelecomDaily в ответ на это отметили, что в отчетности Wink отражен рост всей выручки сервиса год к году плюс 13%. «Большое количество клиентов сервиса подключены и учитываются как IPTV-абоненты, которые не могут входить в подсчет рынка онлайн-видео», – добавили в агентстве.

Российские онлайн-кинотеатры также зарабатывают на лицензировании своего контента, партнерских контрактах и продаже прав оригинальные проекты. Всего за 2025 год рынок освоил на этом направлении 22,2 млрд руб (+6,2% год к году). В структуре сегмента лицензирований и партнерств лидером по доле также стал «Кинопоиск», на который приходится 29,3% общей выручки всех онлайн-кинотеатров. Далее следуют «Иви» (23,2%) и «Амедиатека» (22%).

Фото: Freepik

