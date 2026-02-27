top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Горничная» и «Рыцарь Семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале

«Горничная» и «Рыцарь Семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2026

В тройку полнометражных проектов также попали сиквел «Гренландии» и «Волчок»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в феврале 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял триллер ГОРНИЧНАЯ с Амандой Сайфред и Сидни Суини, дебютировавший на мировых платформах 3 февраля. Вторая строчка досталась фильму-катастрофе ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, а бронза ушла отечественной приключенческой ленте ВОЛЧОК – последняя была доступна официально в онлайн-кинотеатре Okko с 29 января.

На четвертом месте оказался комедийный боевик ОПАСНЫЙ ДУЭТ с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой, появившийся на Amazon Prime 27 января. Пятерку замкнула историческая драма Netflix ГРАНДИОЗНАЯ ПОДДЕЛКА.

Помимо вышеупомянутого ВОЛЧКА, в десятку попал еще один проект, который был легально доступен в России онлайн в феврале – хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в феврале возглавил приквел «Игры престолов» – фэнтези «Рыцарь Семи королевств», ранее занимавшее третье место. Финальный эпизод проекта вышел на HBO Max в ночь на 23 февраля. В тройке лидеров также оказались экранизация игры «Фоллаут» и фантастический триллер «Резервация», который был официально доступен на КИОН с 1 февраля.

Помимо этого, в топ-10 попал еще один отечественный проект – лирическая комедия «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой. Премьера сериала состоялась эксклюзивно в Okko 5 февраля.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2026 года
1. ГОРНИЧНАЯ
2. ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
3. ВОЛЧОК
4. ОПАСНЫЙ ДУЭТ
5. ГРАНДИОЗНАЯ ПОДДЕЛКА
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
7. 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ
8. ЗВЕРСКИЙ КОП
9. АНАКОНДА
10. ФАБИАН И УБИЙСТВЕННАЯ СВАДЬБА

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в феврале 2026 года
1. «Рыцарь Семи королевств»
2. «Фоллаут»
3. «Резервация»
4. «Спартак: Дом Ашура»
5. «Бриджертоны»
6. «Повелитель мух»
7. «Питт»
8. «Встать на ноги»
9. «Большой потенциал»
10. «Память убийцы»

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2025 год
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Международная касса: все взоры обращены на Китай
Подробнее
Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26 февраля – 01 марта
Подробнее

Новости по теме

«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
Новый «Хищник» возглавил рейтинг популярных проектов у пиратов в декабре
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в сентябре 2025 года
Подробнее