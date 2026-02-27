«Горничная» и «Рыцарь Семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале

В тройку полнометражных проектов также попали сиквел «Гренландии» и «Волчок»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в феврале 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял триллер ГОРНИЧНАЯ с Амандой Сайфред и Сидни Суини, дебютировавший на мировых платформах 3 февраля. Вторая строчка досталась фильму-катастрофе ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, а бронза ушла отечественной приключенческой ленте ВОЛЧОК – последняя была доступна официально в онлайн-кинотеатре Okko с 29 января.

На четвертом месте оказался комедийный боевик ОПАСНЫЙ ДУЭТ с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой, появившийся на Amazon Prime 27 января. Пятерку замкнула историческая драма Netflix ГРАНДИОЗНАЯ ПОДДЕЛКА.

Помимо вышеупомянутого ВОЛЧКА, в десятку попал еще один проект, который был легально доступен в России онлайн в феврале – хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в феврале возглавил приквел «Игры престолов» – фэнтези «Рыцарь Семи королевств», ранее занимавшее третье место. Финальный эпизод проекта вышел на HBO Max в ночь на 23 февраля. В тройке лидеров также оказались экранизация игры «Фоллаут» и фантастический триллер «Резервация», который был официально доступен на КИОН с 1 февраля.

Помимо этого, в топ-10 попал еще один отечественный проект – лирическая комедия «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой. Премьера сериала состоялась эксклюзивно в Okko 5 февраля.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2026 года

1. ГОРНИЧНАЯ

2. ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ

3. ВОЛЧОК

4. ОПАСНЫЙ ДУЭТ

5. ГРАНДИОЗНАЯ ПОДДЕЛКА

6. ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

7. 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ

8. ЗВЕРСКИЙ КОП

9. АНАКОНДА

10. ФАБИАН И УБИЙСТВЕННАЯ СВАДЬБА

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в феврале 2026 года

1. «Рыцарь Семи королевств»

2. «Фоллаут»

3. «Резервация»

4. «Спартак: Дом Ашура»

5. «Бриджертоны»

6. «Повелитель мух»

7. «Питт»

8. «Встать на ноги»

9. «Большой потенциал»

10. «Память убийцы»

Фото: кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»