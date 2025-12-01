top banner
Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в ноябре 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

1 декабря 2025

В топе оказались «Франкенштейн» и «Очень странные дела»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в ноябре 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте заняла готическая драма ФРАНКЕНШТЕЙН Гильермо Дель Торо, дебютировавшая на Netflix 7 ноября. Вторая строчка досталась фантастическому экшну ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. Бронзу получила новая работа Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ, официальный релиз которой по миру состоялся 14 ноября. 

На четвертой строке оказалась драма БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ИГРОКЕ – премьера картины Эдварда Бергера прошла на Netflix 29 октября. Пятерку замкнула фантастическая комедия ВЕЗУНЧИКИ с Киану Ривзом, которая запланирована к выходу в российский прокат на 15 января.

В десятку попал лишь один проект, который был легально доступен в России онлайн в ноябре – авантюрная комедия БЕГИ с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым.

Пиратский чарт самых популярных сериалов ноября ожидаемо возглавил проект Netflix «Очень странные дела» – 26 ноября на платформе стартовала первая часть заключительного сезона. Серебро досталось фэнтези «Ведьмак» – новый сезон с Лиамом Хемсвортом в качестве заглавного героя появился на Netflix 30 октября. На третьем месте оказался сериал Apple TV «Одна из многих» – премьерная серия фантастического проекта от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана вышла на стриминге 7 ноября.

Четвертое и пятое места достались отечественным сериалам «Берлинская жара» и «Лихие», каждый из которых был легально доступен в России онлайн в ноябре. Помимо этого, в официальных онлайн-кинотеатрах зрители также могли посмотреть детектив «Медленные лошади» и комедию «Сеструха».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в ноябре 2025 года
1. ФРАНКЕНШТЕЙН
2. ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ
3. БИТВА ЗА БИТВОЙ
4. БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ИГРОКЕ
5. ВЕЗУНЧИКИ
6. КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ
7. БЕГИ
8. СТЕРВЯТНИКИ
9. КРЫСЫ: ВЕДЬМАЧЬЯ ИСТОРИЯ
10. УБОЙНАЯ СУББОТА

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в ноябре 2025 года
1. «Очень странные дела»
2. «Ведьмак»
3. «Одна из многих»
4. «Берлинская жара»
5. «Лихие»
6. «Медленные лошади»
7. «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
8. «Чудовище внутри меня»
9. «Сеструха»
10. «Подноготная»

Фото: кадр из фильма ФРАНКЕНШТЕЙН

