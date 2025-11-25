Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами

На следующем этапе планируется внедрение местного дубляжа

Согласно закону Республики Армения «О кинематографии», фильмы на иностранном языке будут демонстрироваться во всех кинотеатрах страны с армянскими субтитрами. Ожидается, что это обеспечит более широкий охват аудитории и доступность.

Пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (МОНКС РА) также уточнила, что указанная регулировка распространяется не только на кинопоказы, но и на фильмы, распространяемые по телевидению, в сети и на физических носителях.

Инициатива реализуется совместными усилиями МОНКС РА и Армянского кинофонда при сотрудничестве с зарубежными дистрибьюторскими компаниями.

Отмечается, что на следующем этапе планируется также внедрение армянского дубляжа фильмов на иностранном языке.

Фото: Freepik