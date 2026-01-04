«Буратино» заработал миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 13:30 (мск) 4 января, кассовые сборы ленты БУРАТИНО превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Фильм Игоря Волошина стал 42-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и третьей – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО.

БУРАТИНО вышел в прокат 1 января.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО