«Буратино» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
4 января 2026
Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 13:30 (мск) 4 января, кассовые сборы ленты БУРАТИНО превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Фильм Игоря Волошина стал 42-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и третьей – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО.
БУРАТИНО вышел в прокат 1 января.
Фото: кадр из фильма БУРАТИНО
