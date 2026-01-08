Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Автор: Илья Кувшинов
8 января 2026
Победителей назовут 7 февраля
Стали известны претенденты на 78-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).
Победители будут объявлены на тожественной церемонии 7 февраля.
Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино
• Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Джош Сэфди (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Гильермо дель Торо (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Хлоя Чжао (ГАМНЕТ)
Лучший полнометражный дебют
• Хасан Хади (ТОРТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА)
• Гарри Лайтон (СЕДЛО)
• Алекс Расселл (ПРИЛИПАЛА)
• Чарли Полинджер (ЧУМА)
• Ева Виктор (ПРОСТИ, ДЕТКА)
Фото: кадр со съемок фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ
