Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

8 января 2026

Победителей назовут 7 февраля

Стали известны претенденты на 78-ю премию Гильдии режиссеров США (DGA).

Победители будут объявлены на тожественной церемонии 7 февраля.

Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино
• Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Джош Сэфди (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Гильермо дель Торо (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Хлоя Чжао (ГАМНЕТ)

Лучший полнометражный дебют
• Хасан Хади (ТОРТ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА)
• Гарри Лайтон (СЕДЛО)
• Алекс Расселл (ПРИЛИПАЛА)
• Чарли Полинджер (ЧУМА)
• Ева Виктор (ПРОСТИ, ДЕТКА)

Фото: кадр со съемок фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

