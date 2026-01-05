«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на пятый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 19:30 (мск) 5 января, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше трех миллиардов рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на пятый день проката ленты.

Лента Дмитрия Дьяченко стала шестым российским проектом, собравшим три миллиарда в отечественном прокате. В прошлом эта престижная отметка покорилась фильмам ЧЕБУРАШКА (тотал – 6,793 млрд), ХОЛОП 2 (3,843 млрд), ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (3,345 млрд), ХОЛОП (3,074 млрд) и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (3,036 млрд).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2