Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении

Отмечается, что оно не является более выгодным для акционеров WBD, чем сделка с Netflix

В новом году все по-старому – совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил очередное предложение от Paramount Skydance в пользу Netflix.

Отмечается, что это было уже восьмое предложение со стороны компании Дэвида Эллисона – оно составило $30 за акцию и за наличные средства, что превысило цифры стриминга под управлением Теда Сарандоса ($27,75 за акцию).

Тем не менее совет директоров Warner Bros. Discovery заявил, что предложение Paramount Skydance не является более выгодным для акционеров WBD, чем слияние с Netflix, и по-прежнему выглядит неадекватным – в частности, из-за недостаточной стоимости с учетом цены и многочисленных рисков, затрат и неопределенностей.

Напомним, что сделка с Netflix должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.