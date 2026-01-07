top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении

Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении

Автор: Илья Кувшинов

7 января 2026

Отмечается, что оно не является более выгодным для акционеров WBD, чем сделка с Netflix

В новом году все по-старому – совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил очередное предложение от Paramount Skydance в пользу Netflix.

Отмечается, что это было уже восьмое предложение со стороны компании Дэвида Эллисона – оно составило $30 за акцию и за наличные средства, что превысило цифры стриминга под управлением Теда Сарандоса ($27,75 за акцию).

Тем не менее совет директоров Warner Bros. Discovery заявил, что предложение Paramount Skydance не является более выгодным для акционеров WBD, чем слияние с Netflix, и по-прежнему выглядит неадекватным – в частности, из-за недостаточной стоимости с учетом цены и многочисленных рисков, затрат и неопределенностей.

Напомним, что сделка с Netflix должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка 2» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи праздников: последний взгляд на лидеров перед стартом
Подробнее
Итоги 2025 года: сцены из частной жизни
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Простоквашино» заработало миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Авторские права на ранние версии Плуто и Бетти Буп перешли в США в общественное достояние
Подробнее
Мэрия Москвы рассказала о работе столичной киноиндустрии в 2025 году
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» и второй «Зверополис» сохраняют лидерство
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января
Подробнее
«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards
Подробнее
Американская касса: лучший новогодний уикенд после пандемии
Подробнее
Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее

Новости по теме

Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае
Подробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Инвестиционный фонд Standard General может приобрести телевизионные активы Warner Bros. Discovery
Подробнее
Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Подробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.
Подробнее