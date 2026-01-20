Голосование акционеров Warner Bros. Discovery по сделке с Netflix запланировано на апрель

Стороны объявили о внесении изменений в соглашение

Netflix решил предотвратить конкуренцию со стороны Paramount Skydance и объявил о внесении изменений в соглашение о приобретении активов Warner Bros. Discovery.

В частности, планируется, что стриминг закроет всю сделку стоимостью в $82,7 млрд наличными. Компании заявили, что это в разы упростит процесс, обеспечит большую уверенность в стоимости для акционеров и ускорит путь к голосованию – предположительно, оно может произойти уже в апреле.

Изначально Netflix планировал выплатить примерно 84% суммы наличными, а оставшуюся часть – акциями. Последнее представляло собой недостаток: если акции платформы упадут ниже определенного порога, то выплаты акционерам WBD окажутся меньше. Paramount Skydance, в свою очередь, предлагала закрыть всю сумму наличными.