Paramount Skydance покупает Warner Bros. Discovery за $110 млрд

Официального подтверждения сделки пока еще не было

Похоже, Warner Bros. Discovery согласилась на сделку с Paramount Skydance, которая оценивается в $110 млрд. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на аудиозапись собрания медиаконгломерата от 27 февраля, оказавшуюся в распоряжении агентства.

«Netflix имела законное право принять предложение Paramount Skydance. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с PSKY. Вот как обстоят дела на данный момент», – заявил директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Ранее Reuters также заявляло, что Paramount должна без труда получить одобрение антимонопольных служб Европейского союза.

Издание отмечает, что стороны не сразу ответили на запросы о комментариях. Официального подтверждения сделки пока еще не было.