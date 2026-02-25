Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров
Автор: БК
25 февраля 2026
Принять участие в отборе можно до 5 марта включтельно
25 февраля Фонд кино открыл прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства в 2026 году.
Заявки принимаются до 19:00 (мск) 5 марта включительно.
Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Напомним, что в прошлом году в списке компаний-лидеров находились «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».
Фото: Фонд кино
Самое читаемое
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидироватьПодробнее
Онлайн-кинотеатр Start подвел итоги 2025 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраляПодробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзуПодробнее
Rutube начнет поддерживать кинопрокатПодробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокатеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокатеПодробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте КапеПодробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую системуПодробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваляПодробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контентаПодробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фэнтези «Король и Шут. Навсегда»Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудили контентную политику платформ и перспективы медиарынкаПодробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026: сессия «ИИ в продакшне – от хайпа к рабочему инструменту»Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободыПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметкуПодробнее