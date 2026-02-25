top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров

Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров

Автор: БК

25 февраля 2026

Принять участие в отборе можно до 5 марта включтельно

25 февраля Фонд кино открыл прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства в 2026 году.

Заявки принимаются до 19:00 (мск) 5 марта включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Напомним, что в прошлом году в списке компаний-лидеров находились «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start подвел итоги 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраля
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
Rutube начнет поддерживать кинопрокат 
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграл в байопике о фоторепортере Роберте Капе
Подробнее
«VK Видео» внедрило искусственный интеллект в собственную поисковую систему
Подробнее
Red Pepper Film экранизирует повесть «Типа я. Дневник суперкрутого воина»
Подробнее
Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудили контентную политику платформ и перспективы медиарынка
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026: сессия «ИИ в продакшне – от хайпа к рабочему инструменту»
Подробнее
Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку
Подробнее