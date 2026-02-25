Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров

Принять участие в отборе можно до 5 марта включтельно

25 февраля Фонд кино открыл прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства в 2026 году.

Заявки принимаются до 19:00 (мск) 5 марта включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Напомним, что в прошлом году в списке компаний-лидеров находились «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».

Фото: Фонд кино