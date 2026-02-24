Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2025 год.

В 2025 году за пределами России работало 33 тайтла, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента к концу декабря составила $9,4 млн. Это заметно ниже результатов 2024 и 2023 годов ($16,6 млн и $17,6 млн соответственно).

По уровню выручки локального контента на международном рынке Россия в 2025 году опередила только Мексику ($5,9 млн), значительно уступив, в частности, Италии ($23,9 млн) и Бразилии ($25,6 млн). На первом месте среди отдельных проектов оказался детективный боевик КРАСНЫЙ ШЕЛК с годовым результатом $1,811 млн. Вторую строчку заняла экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА ($1,576 млн), третью — фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($1,058 млн). Четвертой стала анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА ($1,051 млн), а топ‑5 замкнула ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($753 тыс).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628 2025 $9 430 233

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА Страна Сборы за рубежом,

01.01.25 – 31.12.25 Япония $865 057 005 Великобритания $408 532 486 Китай $128 999 630 Франция $89 470 103 Германия $86 829 718 Южная Корея $60 735 422 Австралия $54 574 975 Испания $42 284 890 Бразилия $25 591 819 Италия $23 930 620 Россия $9 430 233 Мексика $5 900 716

Учтены только фильмы, в которых страна указана

основным или единственным производителем.

По данным Comscore.

Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2025 году, как и годом ранее, стал Китай. Здесь отечественные проекты собрали $1,876 млн, причем львиную долю принес КРАСНЫЙ ШЕЛК (около $1,8 млн). Второй по значимости территорией стал Израиль с результатом $890 тыс, на третьем месте — Германия с $880 тыс. Существенные показатели также продемонстрировали Румыния и Италия, где по‑прежнему стабильно работает анимация и фестивальное кино.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА Страна Сборы 1. Китай $1 875 840 2. Израиль $889 975 3. Германия $879 718 4. Румыния $869 320 5. Италия $563 074 6. Вьетнам $442 869 7. Мексика $391 718 8. Греция $266 904 9. Бразилия $264 682 10 Турция $256 676

ТОП-5: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ) Сборы в 2025 году Посещаемость в 2025 году Сейлз-агент 1. КРАСНЫЙ ШЕЛК $1 810 941 339 959 Art Pictures Distribution 2. МАСТЕР И МАРГАРИТА $1 576 421 152 738* Марс Медиа 3. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА $1 057 797 353 391 Central Partnership Sales House 4. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА $1 050 722 153 158 Luminescence 5. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $753 122 104 198 Luminescence

Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским релизам, стартовавшим на зарубежных территориях с 01.01.25 по 31.12.25, а также по доработкам отечественных картин за рубежом в 2025 году.

* По имеющимся данным.

24.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов