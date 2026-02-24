Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году
Итоговая сумма сборов составила $9,4 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2025 год.
В 2025 году за пределами России работало 33 тайтла, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента к концу декабря составила $9,4 млн. Это заметно ниже результатов 2024 и 2023 годов ($16,6 млн и $17,6 млн соответственно).
По уровню выручки локального контента на международном рынке Россия в 2025 году опередила только Мексику ($5,9 млн), значительно уступив, в частности, Италии ($23,9 млн) и Бразилии ($25,6 млн). На первом месте среди отдельных проектов оказался детективный боевик КРАСНЫЙ ШЕЛК с годовым результатом $1,811 млн. Вторую строчку заняла экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА ($1,576 млн), третью — фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($1,058 млн). Четвертой стала анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА ($1,051 млн), а топ‑5 замкнула ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($753 тыс).
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
|
2025
|
$9 430 233
|
Страна
|
Сборы за рубежом,
|
Япония
|
$865 057 005
|
Великобритания
|
$408 532 486
|
Китай
|
$128 999 630
|
Франция
|
$89 470 103
|
Германия
|
$86 829 718
|
Южная Корея
|
$60 735 422
|
Австралия
|
$54 574 975
|
Испания
|
$42 284 890
|
Бразилия
|
$25 591 819
|
Италия
|
$23 930 620
|
Россия
|
$9 430 233
|
Мексика
|
$5 900 716
Учтены только фильмы, в которых страна указана
основным или единственным производителем.
По данным Comscore.
Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2025 году, как и годом ранее, стал Китай. Здесь отечественные проекты собрали $1,876 млн, причем львиную долю принес КРАСНЫЙ ШЕЛК (около $1,8 млн). Второй по значимости территорией стал Израиль с результатом $890 тыс, на третьем месте — Германия с $880 тыс. Существенные показатели также продемонстрировали Румыния и Италия, где по‑прежнему стабильно работает анимация и фестивальное кино.
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Китай
|
$1 875 840
|
2.
|
Израиль
|
$889 975
|
3.
|
Германия
|
$879 718
|
4.
|
Румыния
|
$869 320
|
5.
|
Италия
|
$563 074
|
6.
|
Вьетнам
|
$442 869
|
7.
|
Мексика
|
$391 718
|
8.
|
Греция
|
$266 904
|
9.
|
Бразилия
|
$264 682
|
10
|
Турция
|
$256 676
|Сборы в 2025 году
|Посещаемость в 2025 году
|Сейлз-агент
|1.
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|$1 810 941
|339 959
|Art Pictures Distribution
|2.
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|$1 576 421
|152 738*
|Марс Медиа
|3.
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|$1 057 797
|353 391
|Central Partnership Sales House
|4.
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|$1 050 722
|153 158
|Luminescence
|5.
|ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|$753 122
|104 198
|Luminescence
Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским релизам, стартовавшим на зарубежных территориях с 01.01.25 по 31.12.25, а также по доработкам отечественных картин за рубежом в 2025 году.
* По имеющимся данным.
Топ сборов российских релизов за рубежом целиком доступен в новом печатном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.
24.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов