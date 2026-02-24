top banner

Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2025 году

Итоговая сумма сборов составила $9,4 млн

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за 2025 год.

В 2025 году за пределами России работало 33 тайтла, а также различные ретроспективы, показы классических лент и тому подобное. Совокупная касса отечественного контента к концу декабря составила $9,4 млн. Это заметно ниже результатов 2024 и 2023 годов ($16,6 млн и $17,6 млн соответственно).

По уровню выручки локального контента на международном рынке Россия в 2025 году опередила только Мексику ($5,9 млн), значительно уступив, в частности, Италии ($23,9 млн) и Бразилии ($25,6 млн). На первом месте среди отдельных проектов оказался детективный боевик КРАСНЫЙ ШЕЛК с годовым результатом $1,811 млн. Вторую строчку заняла экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА ($1,576 млн), третью — фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА ($1,058 млн). Четвертой стала анимация БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА ($1,051 млн), а топ‑5 замкнула ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($753 тыс).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

2025

$9 430 233

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Страна

Сборы за рубежом,
01.01.25 – 31.12.25

Япония

$865 057 005

Великобритания

$408 532 486

Китай

$128 999 630

Франция

$89 470 103

Германия

$86 829 718

Южная Корея

$60 735 422

Австралия

$54 574 975

Испания

$42 284 890

Бразилия

$25 591 819

Италия

$23 930 620

Россия

$9 430 233

Мексика

$5 900 716

Учтены только фильмы, в которых страна указана
основным или единственным производителем.
 По данным Comscore.

Ключевым рынком для российского контента за рубежом в 2025 году, как и годом ранее, стал Китай. Здесь отечественные проекты собрали $1,876 млн, причем львиную долю принес КРАСНЫЙ ШЕЛК (около $1,8 млн). Второй по значимости территорией стал Израиль с результатом $890 тыс, на третьем месте — Германия с $880 тыс. Существенные показатели также продемонстрировали Румыния и Италия, где по‑прежнему стабильно работает анимация и фестивальное кино.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

 

Страна

Сборы

1.

Китай

$1 875 840

2.

Израиль

$889 975

3.

Германия

$879 718

4.

Румыния

$869 320

5.

Италия

$563 074

6.

Вьетнам

$442 869

7.

Мексика

$391 718

8.

Греция

$266 904

9.

Бразилия

$264 682

10

Турция

$256 676

ТОП-5: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)
    Сборы в 2025 году Посещаемость в 2025 году Сейлз-агент
1. КРАСНЫЙ ШЕЛК $1 810 941 339 959 Art Pictures Distribution
2. МАСТЕР И МАРГАРИТА $1 576 421 152 738* Марс Медиа
3. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА $1 057 797 353 391 Central Partnership Sales House
4. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА $1 050 722 153 158 Luminescence
5. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $753 122 104 198 Luminescence

Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским релизам, стартовавшим на зарубежных территориях с 01.01.25 по 31.12.25, а также по доработкам отечественных картин за рубежом в 2025 году.
* По имеющимся данным.

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком доступен в новом печатном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

24.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов

