Warner Bros. заинтересовалась новым предложением Paramount

Компания Дэвида Эллисона предложила $31 за акцию медиаконгломерата

Совет директоров Warner Bros. Discovery объявил о том, что новое предложение Paramount Skydance в размере $31 за акцию вполне «может оказаться» для них более выгодным, чем сделка с Netflix.

В официальном пресс-релизе отмечается, что представители медиаконгломерата под руководством Дэвида Заслава пока не приняли окончательного решения и продолжат переговоры с Paramount, чтобы определить, можно ли достичь «более выгодного для компании предложения». Если совет директоров WBD даст положительный ответ, то у Netflix будет четыре рабочих дня, чтобы сравняться с новыми цифрами.

Напомним, что сделка со стриминговым сервисом, включающая в себя покупку киностудии Warner Bros. и платформы HBO Max, оценивается почти в $83 млрд. Новое предложение Paramount Skydance о покупке всего медиаконгломерата, в свою очередь, составляет примерно $112 млрд.

Как и сообщалось ранее, предварительное соглашение между двумя сторонами пока остается в силе, и совет директоров WBD все еще рекомендует акционерам сделку с Netflix, голосование за которую запланировано на 20 марта. Также подчеркивается, что «нет гарантии», что совет директоров сочтет сделку с Paramount более выгодной, или что «какое-либо окончательное соглашение или сделка» будет заключена по результатам дальнейших переговоров с компанией Эллисона.