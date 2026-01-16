top banner
Paramount пытается заручиться поддержкой Эммануэля Макрона для сделки с Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

16 января 2026

Представители компании также посетили Лондон для обсуждений с британскими властями

Дэвид Эллисон не теряет надежды на враждебное поглощение Warner Bros. Discovery – по информации Bloobmerg, руководство Paramount Skydance на этой неделе летало во Францию, где провело переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и высокопоставленными французскими чиновниками в надежде заручиться политической поддержкой.

Помимо этого, представители компании также посетили Лондон для обсуждений с британскими властями.

Напомним, что Paramount с сентября прошлого года пытается приобрести Warner Bros., однако акционеры корпорации сделали свой выбор в пользу Netflix. Тем не менее, отмечается, что любой из вариантов сделки столкнется с серьезным регулярным контролем не только в Вашингтоне, но и в Европе – в частности, иногда поддержка европейских правительств иногда может оказать существенное влияние на окончательные решения надзорных органов в Брюсселе.

Ранее компания Эллисона также подала в суд на Warner Bros. Discovery, требуя раскрыть финансовые детали сделки с Netflix.

