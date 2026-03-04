Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим сказку ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI), комедии НОВАЯ ТЕЩА (CP) и ТЮЛЬПАНЫ (NMG), а также черную комедию НАСЛЕДНИК (VLG).
Новая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 предварительно освоила 4,96 млн рублей. Новинка уступила ДОМОВЕНКУ КУЗЕ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), а также прямой предшественнице, вышедшей ровно год назад (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн). В то же время сиквел обошел другие аналоги, включая фильмы БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн), ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн) и МАША И МЕДВЕДИ (1,98 млн рублей, стартовые сборы – 79,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|8,066
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|4,964
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
|ПАЛЬМА 2
|3,649
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|ЖДУН
|2,332
|МАША И МЕДВЕДИ
|1,982
Из двух комедийных премьер уикенда вперед вырвалась НОВАЯ ТЕЩА. С результатом 4,57 млн рублей новинка проиграла первой ТЕЩЕ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 213,7 млн), но обошла другие проекты производства студий «Берг Саунд» и Кинокомпании «Темп», ленты ЗЯТЬ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн) и БРАТЬЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), а также второго НЕПОСЛУШНИКА (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн). Также позади осталась другая комедия с участием дуэта Марии Ароновой и Сергея Бурунова, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,18 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн).
Предпродажи комедийного альманаха ТЮЛЬПАНЫ составили 2,4 млн рублей. Тем самым новинка уступила аналогам ЕЛКИ 12 (6,8 млн рублей, стартовые сборы – 167,6 млн), ЕЛКИ 11 (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 154,3 млн без учета превью) и ЕЛКИ 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн). Выше оказалась и уже упомянутая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, также выходившая на мартовские праздники пять лет назад. В то же время позади новинки расположилась еще одна праздничная комедия, ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЕЛКИ 12
|6,803
|ТЕЩА
|5,468
|ЕЛКИ 11
|4,665
|НОВАЯ ТЕЩА
|4,566
|ЕЛКИ 10
|2,555
|ТЮЛЬПАНЫ
|2,427
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|2,175
|ЕЛКИ 9
|1,595
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,573
|ЗЯТЬ
|1,285
|БРАТЬЯ
|1,134
Остросюжетная комедия НАСЛЕДНИК предварительно освоила 2,26 млн рублей (с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами). Новинка превзошла большинство похожих фильмов: ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (196,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн), ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НАСЛЕДНИК
|2,265
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|0,425
|АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
|0,196
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|0,193
|ВАЛЬДО
|0,169
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|0,136
Фото: кадр со съемок фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
04.03.2026 Автор: Никита Никитин