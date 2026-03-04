top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим сказку ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI), комедии НОВАЯ ТЕЩА (CP) и ТЮЛЬПАНЫ (NMG), а также черную комедию НАСЛЕДНИК (VLG). 

Новая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2  предварительно освоила 4,96 млн рублей. Новинка уступила ДОМОВЕНКУ КУЗЕ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), а также прямой предшественнице, вышедшей ровно год назад (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн). В то же время сиквел обошел другие аналоги, включая фильмы БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн), ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн) и МАША И МЕДВЕДИ (1,98 млн рублей, стартовые сборы – 79,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 8,066
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,964
БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406
ПАЛЬМА 2 3,649
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
ЖДУН 2,332
МАША И МЕДВЕДИ 1,982

Из двух комедийных премьер уикенда вперед вырвалась НОВАЯ ТЕЩА. С результатом 4,57 млн рублей новинка проиграла первой ТЕЩЕ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 213,7 млн), но обошла другие проекты производства студий «Берг Саунд» и Кинокомпании «Темп», ленты ЗЯТЬ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн) и БРАТЬЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), а также второго НЕПОСЛУШНИКА (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн). Также позади осталась другая комедия с участием дуэта Марии Ароновой и Сергея Бурунова, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,18 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн). 

Предпродажи комедийного альманаха ТЮЛЬПАНЫ составили 2,4 млн рублей. Тем самым новинка уступила аналогам ЕЛКИ 12 (6,8 млн рублей, стартовые сборы – 167,6 млн), ЕЛКИ 11 (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 154,3 млн без учета превью) и ЕЛКИ 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн). Выше оказалась и уже упомянутая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, также выходившая на мартовские праздники пять лет назад. В то же время позади новинки расположилась еще одна праздничная комедия, ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЕЛКИ 12 6,803
ТЕЩА 5,468
ЕЛКИ 11 4,665
НОВАЯ ТЕЩА 4,566
ЕЛКИ 10 2,555
ТЮЛЬПАНЫ 2,427
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2,175
ЕЛКИ 9 1,595
НЕПОСЛУШНИК 2 1,573
ЗЯТЬ 1,285
БРАТЬЯ 1,134

Остросюжетная комедия НАСЛЕДНИК предварительно освоила 2,26 млн рублей (с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами). Новинка превзошла большинство похожих фильмов: ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (196,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн), ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НАСЛЕДНИК 2,265
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 0,425
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 0,196
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ 0,193
ВАЛЬДО 0,169
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 0,136

Фото: кадр со съемок фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

04.03.2026 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
В Таиланде покажут новинки российского кино
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 марта
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «К себе нежно»
Подробнее