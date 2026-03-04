Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим сказку ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI), комедии НОВАЯ ТЕЩА (CP) и ТЮЛЬПАНЫ (NMG), а также черную комедию НАСЛЕДНИК (VLG).

Новая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 предварительно освоила 4,96 млн рублей. Новинка уступила ДОМОВЕНКУ КУЗЕ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), а также прямой предшественнице, вышедшей ровно год назад (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн). В то же время сиквел обошел другие аналоги, включая фильмы БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн), ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн) и МАША И МЕДВЕДИ (1,98 млн рублей, стартовые сборы – 79,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 8,066 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,964 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406 ПАЛЬМА 2 3,649 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 ЖДУН 2,332 МАША И МЕДВЕДИ 1,982

Из двух комедийных премьер уикенда вперед вырвалась НОВАЯ ТЕЩА. С результатом 4,57 млн рублей новинка проиграла первой ТЕЩЕ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 213,7 млн), но обошла другие проекты производства студий «Берг Саунд» и Кинокомпании «Темп», ленты ЗЯТЬ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн) и БРАТЬЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), а также второго НЕПОСЛУШНИКА (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн). Также позади осталась другая комедия с участием дуэта Марии Ароновой и Сергея Бурунова, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,18 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн).

Предпродажи комедийного альманаха ТЮЛЬПАНЫ составили 2,4 млн рублей. Тем самым новинка уступила аналогам ЕЛКИ 12 (6,8 млн рублей, стартовые сборы – 167,6 млн), ЕЛКИ 11 (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 154,3 млн без учета превью) и ЕЛКИ 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн). Выше оказалась и уже упомянутая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, также выходившая на мартовские праздники пять лет назад. В то же время позади новинки расположилась еще одна праздничная комедия, ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЕЛКИ 12 6,803 ТЕЩА 5,468 ЕЛКИ 11 4,665 НОВАЯ ТЕЩА 4,566 ЕЛКИ 10 2,555 ТЮЛЬПАНЫ 2,427 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2,175 ЕЛКИ 9 1,595 НЕПОСЛУШНИК 2 1,573 ЗЯТЬ 1,285 БРАТЬЯ 1,134

Остросюжетная комедия НАСЛЕДНИК предварительно освоила 2,26 млн рублей (с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами). Новинка превзошла большинство похожих фильмов: ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (196,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн), ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) НАСЛЕДНИК 2,265 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 0,425 АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 0,196 ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ 0,193 ВАЛЬДО 0,169 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 0,136

Фото: кадр со съемок фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

