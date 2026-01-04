top banner
«Простоквашино» заработало миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

4 января 2026

Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 13:00 (мск) 4 января, кассовые сборы ленты ПРОСТОКВАШИНО превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты.

Экранизация книги Эдуарда Успенского стала 41-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и второй – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнула лента ЧЕБУРАШКА 2.

ПРОСТОКВАШИНО вышло в прокат 1 января.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОКВАШИНО

