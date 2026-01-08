top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате

«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате

Автор: БК

8 января 2026

Покорение знакового рубежа случилось на восьмой день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 14:00 (мск) 8 января, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 4 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на восьмой день проката ленты. 

Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд). Стоит отметить, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 15-й день проката (также с учетом предпродаж).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка 2» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Простоквашино» заработало миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Итоги 2025 года: сцены из частной жизни
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Авторские права на ранние версии Плуто и Бетти Буп перешли в США в общественное достояние
Подробнее
Мэрия Москвы рассказала о работе столичной киноиндустрии в 2025 году
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» и второй «Зверополис» сохраняют лидерство
Подробнее
Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января
Подробнее
«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards
Подробнее
Американская касса: лучший новогодний уикенд после пандемии
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении
Подробнее