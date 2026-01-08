«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Автор: БК
8 января 2026
Покорение знакового рубежа случилось на восьмой день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 14:00 (мск) 8 января, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 4 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на восьмой день проката ленты.
Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд). Стоит отметить, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 15-й день проката (также с учетом предпродаж).
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2
