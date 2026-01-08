«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на восьмой день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 14:00 (мск) 8 января, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 4 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд). Стоит отметить, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 15-й день проката (также с учетом предпродаж).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2