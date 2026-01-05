top banner

«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards

Автор: Илья Кувшинов

5 января 2026

Картина Пола Томаса Андерсона также была удостоена наград за лучшую режиссуру и сценарий

В Санта-Монике завершилась 31-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2025 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Награда в категории «Лучший фильм» досталась БИТВЕ ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона. Лучшим драматическим сериалом был признан «Питт», а комедийным – «Киностудия».

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший актер – Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Лучшая актриса – Джесси Бакли (ХАМНЕТ
• Лучший актер второго плана – Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Лучшая актриса второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Лучшая комедия – ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ
• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• Лучший фильм на иностранном языке – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• Лучший кастинг и актерский ансамбль – ГРЕШНИКИ
• Лучший драматический сериал – «Питт» 
• Лучший комедийный сериал – «Киностудия» 
• Лучший мини-сериал – «Переходный возраст»

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

