«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards

Картина Пола Томаса Андерсона также была удостоена наград за лучшую режиссуру и сценарий

В Санта-Монике завершилась 31-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2025 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Награда в категории «Лучший фильм» досталась БИТВЕ ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона. Лучшим драматическим сериалом был признан «Питт», а комедийным – «Киностудия».

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший актер – Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

• Лучшая актриса – Джесси Бакли (ХАМНЕТ)

• Лучший актер второго плана – Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)

• Лучшая актриса второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)

• Лучшая комедия – ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

• Лучший оригинальный сценарий – ГРЕШНИКИ

• Лучший адаптированный сценарий – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

• Лучший фильм на иностранном языке – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

• Лучший кастинг и актерский ансамбль – ГРЕШНИКИ

• Лучший драматический сериал – «Питт»

• Лучший комедийный сериал – «Киностудия»

• Лучший мини-сериал – «Переходный возраст»

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ