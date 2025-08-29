top banner

Дальневосточная кинопремия объявила номинантов

Автор: БК

29 августа 2025

В шорт-лист вошла 21 картина

Стали известны номинанты на II Дальневосточную кинопремию, которая отмечает высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

В шорт-лист вошла 21 картина. По словам директора премии Филиппа Абрютина, все эти проекты наиболее точно демонстрируют стереоскопию киноиндустрии региона.

Организаторы также объявили состав экспертного совета, который определит победителей в этом году. В него вошли директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций ГТК «Телеканал «Россия» Ясмина Бен Аммар, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко, режиссер Сергей Мокрицкий, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова и многие другие.

Торжественная церемония вручения II Дальневосточной Кинопремии состоится осенью 2025 года.

Полный список номинантов

Полнометражные и многосерийные игровые, неигровые, анимационные фильмы
– ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, реж. Алексей Романов
– 9 СЕКУНД, реж. Олег Штром
–​​​​​​​ ВДОЛЬ ТАЕЖНОЙ, ОЗЕРНОЙ И СТЕПНОЙ, реж. Никита Буланов
–​​​​​​​ ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, реж. Андрей Богатырев
–​​​​​​​ БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева
–​​​​​​​ АМУРСКИЕ ВОЙНЫ. СУДЬБА И ДОРОГА, реж. Валерий Гадзиев, Султан Цориев
–​​​​​​​ МЕДНЫЙ. КАЯКИНГ НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВАХ, реж. Михаил Мороз
–​​​​​​​ ЧЫСКЫЫРАЙ, реж. Мила Кудряшова
–​​​​​​​ ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ, реж. Дмитрий Панов
–​​​​​​​ «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов
–​​​​​​​ «Тойтой Боотур», реж. Альберт Габышев
–​​​​​​​ «Имана», реж. Ирина Соловьева, Мария Константинова
 
 Короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы
–​​​​​​​ «Аба и son», реж. Батор Доржиев
–​​​​​​​ «Янжай», реж. Оксана Цепилова
–​​​​​​​ «Наука женского рода», реж. Ксения Закурко
–​​​​​​​ «Нани – дети земли», реж. Дмитрий Качурин
–​​​​​​​ «Харама», реж. Дмитрий Давыдов
–​​​​​​​ «Пик Креницына. История одной мечты», реж. Илья Большаков
–​​​​​​​ «Живая Земля», реж. Елизавета Лукьянчук
–​​​​​​​ «Мунха», реж. Александр Охлопков
–​​​​​​​ «Глубина», реж. Дарья Манцерева

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix
Подробнее
Юбилейную «Ночь кино» посетило около 830 тысяч зрителей
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России
Подробнее
В Москве прошел «Слет аниматоров»
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Подробнее
В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8» 
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 августа
Подробнее

Новости по теме

Дальневосточная кинопремия продлевает прием заявок
Подробнее
Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок
Подробнее
Названы победители XII премии АПКиТ
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Подробнее
Стали известны номинанты третьей премии Художественного театра
Подробнее