Дальневосточная кинопремия объявила номинантов

В шорт-лист вошла 21 картина

Стали известны номинанты на II Дальневосточную кинопремию, которая отмечает высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

В шорт-лист вошла 21 картина. По словам директора премии Филиппа Абрютина, все эти проекты наиболее точно демонстрируют стереоскопию киноиндустрии региона.

Организаторы также объявили состав экспертного совета, который определит победителей в этом году. В него вошли директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций ГТК «Телеканал «Россия» Ясмина Бен Аммар, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко, режиссер Сергей Мокрицкий, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова и многие другие.

Торжественная церемония вручения II Дальневосточной Кинопремии состоится осенью 2025 года.

Полный список номинантов

Полнометражные и многосерийные игровые, неигровые, анимационные фильмы

– ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, реж. Алексей Романов

– 9 СЕКУНД, реж. Олег Штром

–​​​​​​​ ВДОЛЬ ТАЕЖНОЙ, ОЗЕРНОЙ И СТЕПНОЙ, реж. Никита Буланов

–​​​​​​​ ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, реж. Андрей Богатырев

–​​​​​​​ БЕЛЫЙ ПАРОХОД, реж. Инга Шепелева

–​​​​​​​ АМУРСКИЕ ВОЙНЫ. СУДЬБА И ДОРОГА, реж. Валерий Гадзиев, Султан Цориев

–​​​​​​​ МЕДНЫЙ. КАЯКИНГ НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВАХ, реж. Михаил Мороз

–​​​​​​​ ЧЫСКЫЫРАЙ, реж. Мила Кудряшова

–​​​​​​​ ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ, реж. Дмитрий Панов

–​​​​​​​ «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов

–​​​​​​​ «Тойтой Боотур», реж. Альберт Габышев

–​​​​​​​ «Имана», реж. Ирина Соловьева, Мария Константинова



Короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы

–​​​​​​​ «Аба и son», реж. Батор Доржиев

–​​​​​​​ «Янжай», реж. Оксана Цепилова

–​​​​​​​ «Наука женского рода», реж. Ксения Закурко

–​​​​​​​ «Нани – дети земли», реж. Дмитрий Качурин

–​​​​​​​ «Харама», реж. Дмитрий Давыдов

–​​​​​​​ «Пик Креницына. История одной мечты», реж. Илья Большаков

–​​​​​​​ «Живая Земля», реж. Елизавета Лукьянчук

–​​​​​​​ «Мунха», реж. Александр Охлопков

–​​​​​​​ «Глубина», реж. Дарья Манцерева