«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
23 ноября 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 17:00 (мск) 23 ноября, кассовые сборы ленты ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Авантюрный триллер с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом стал первой зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода мейджоров. Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты.
В последний раз подобное удавалось приключенческой ленте Sony Pictures АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с Томом Холландом и Марком Уолбергом в марте 2022 года.
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 вышла в прокат 13 ноября.
Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
