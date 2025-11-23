top banner
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

23 ноября 2025

Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:00 (мск) 23 ноября, кассовые сборы ленты ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Авантюрный триллер с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Морганом Фриманом стал первой зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода мейджоров. Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты.

В последний раз подобное удавалось приключенческой ленте Sony Pictures АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с Томом Холландом и Марком Уолбергом в марте 2022 года.

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 вышла в прокат 13 ноября.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

