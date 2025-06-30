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Дальневосточная кинопремия продлевает прием заявок

Автор: БК

30 июня 2025

Принять участие можно до 15 июля

Оргкомитет Дальневосточной Кинопремии объявил о том, что принял решение продлить заявочную кампанию до 15 июля 2025 года включительно.

По словам директора премии Филиппа Абрютина, это связано с тем, что в этом году открыты две новые категории – короткометражных и анимационных фильмов. Организаторы также надеются на усиление сегмента сериалов.

О месте и времени проведения церемонии вручения II Дальневосточной Кинопремии будет объявлено дополнительно.

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