Дальневосточная кинопремия продлевает прием заявок

Принять участие можно до 15 июля

Оргкомитет Дальневосточной Кинопремии объявил о том, что принял решение продлить заявочную кампанию до 15 июля 2025 года включительно.

По словам директора премии Филиппа Абрютина, это связано с тем, что в этом году открыты две новые категории – короткометражных и анимационных фильмов. Организаторы также надеются на усиление сегмента сериалов.

О месте и времени проведения церемонии вручения II Дальневосточной Кинопремии будет объявлено дополнительно.