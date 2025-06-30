Дальневосточная кинопремия продлевает прием заявок
Автор: БК
30 июня 2025
Принять участие можно до 15 июля
Оргкомитет Дальневосточной Кинопремии объявил о том, что принял решение продлить заявочную кампанию до 15 июля 2025 года включительно.
По словам директора премии Филиппа Абрютина, это связано с тем, что в этом году открыты две новые категории – короткометражных и анимационных фильмов. Организаторы также надеются на усиление сегмента сериалов.
О месте и времени проведения церемонии вручения II Дальневосточной Кинопремии будет объявлено дополнительно.
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