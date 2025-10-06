Стали известны лауреаты II Дальневосточной кинопремии

Главная награда досталась якутской драме «Легенды вечных снегов»

6 октября в Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ состоялась II Дальневосточная кинопремия, которая отмечает высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

Награда в главной категории, «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», досталась драме ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ Алексея Романова.

Напомним, что в шорт-лист был включен 21 проект из 8 дальневосточных субъектов.

Полный список лауреатов

• Лучший полнометражный игровой, неигровой, анимационный фильм или сериал – ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, реж. Алексей Романов

• Лучшая режиссерская работа – Олег Штром (9 СЕКУНД)

• Лучший сценарий – Ольга Погодина (ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ)

• Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале – ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ, реж. Дмитрий Панов

• Лучший короткометражный фильм – «Мунха», реж. Александр Моруо

• Специальный приз Оргкомитета – «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов

• Специальный приз Оргкомитета – БУРЯТСКИЙ ЧАС, реж. Чимит Жамьянов

• Специальный приз памяти Евгения Замалиева – РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ, реж. Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Евгений Замалиев

• Специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока» – Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ