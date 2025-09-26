top banner
  • Стали известны дата и место проведения Дальневосточной кинопремии

Стали известны дата и место проведения Дальневосточной кинопремии

Автор: БК

26 сентября 2025

Торжественная церемония состоится 6 октября в Улан-Удэ

Организаторы Дальневосточной кинопремию, которая отмечает высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока, назвали дату и место проведения грядущего мероприятия.

Вторая торжественная церемония вручения премии пройдет 6 октября в Улан-Удэ в Государственном русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева.

«Мы рады приветствовать у себя Дальневосточную Кинопремию. Бурятия всегда открыта для друзей, и нам особенно важно, что мастера и любители кино смогут прикоснуться к нашей культуре и ощутить атмосферу гостеприимства. Верю, что это событие станет для многих вдохновением, а для республики – новым шагом в развитии киноиндустрии», – подчеркнул Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Напомним, что в шорт-лист включен 21 проект из 8 дальневосточных субъектов. Также на соискание наград впервые претендуют короткометражные и анимационные фильмы.

