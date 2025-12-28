top banner
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 декабря 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2025

«Вот это драма!», «Картины дружеских связей» из конкурса «Маяка» и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила новый проект от студии «А24» – фильм ВОТ ЭТО ДРАМА! с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Картина дебютирует в российском прокате 16 апреля. Фантастическая комедия СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ переместилась на неделю раньше – теперь она выйдет 6 августа, а не 13-го.

«Пионер» поставил на 19 марта драмеди КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ. Фильм Сони Райзман был удостоен приза за лучшую режиссуру на фестивале актуального российского кино «Маяк».

«Каро Премьер» временно убрал из прокатной сетки семейную ленту ДОМ ХОДУНОМ, релиз которой был намечен на 26 марта.

Две новинки заявил «Парадиз» – французскую комедию MURDER IN THE BUILDING с Жилем Леллушем и Летицией Каста (21 мая) и боевик WEIGHT c Итаном Хоуком и Расселом Кроу (18 июня). Экшн НОРМАЛ переместился с 30 на 16 апреля. Компания также вернула в прокатную сетку продолжение вестерна Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2 (4 июня) и мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО (24 декабря 2026 года).

«Ракета Релизинг» вновь покажет на больших экранах триллер СОБЛАЗН с Антонио Бандерасом и Анджелиной Джоли – перевыпуск картины намечен на 2 марта. Аниме ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ сдвинулось с 29 января на 2 апреля, а картина МОЙ ДРУГ – с 12 февраля на 9 апреля.

Capella Film анонсировала выпуск сразу двух новинок – хоррора ХОКУМ (7 мая) и мультфильма ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! (4 июня).

Компания «КиноФанат» заявила на 26 февраля триллер МАНГУЛ, а на 16 апреля – фантастическую комедию ЖЕНИХ С МАРСА.

Помимо этого, 26 февраля в российском прокате дебютирует лента УБИЙЦЫ.

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

