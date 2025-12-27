Новинки января в онлайн-кинотеатре Start

Новый сезон «Детей перемен», комедия «Люба Управдом» и многое другое

Одной из главных новинок января в онлайн-кинотеатре Start станет второй сезон криминальной драмы «Дети перемен». В продолжении Флора в исполнении Виктории Исаковой больше не простой водитель троллейбуса – теперь она главарь группировки, контролирующей незаконный бизнес.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут комедийный сериал «Люба Управдом» с Ольгой Кузьминой, ромком ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, новые серии драмы «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева и многое другое.

Уже на сервисе:

СЕМЬЯНИН (комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.

ОХОТНИК И ОХОТНИЦА (триллер, реж. Дерек Барнс)

В надежде обезопасить своих детей отчаявшаяся Хлоя решает скрыться от мужа-бандита. Приспешники разъяренного супруга сидят на хвосте у беглянки, а в один день она знакомится с Джейком, который становится ее спасителем. Парень — бывший военный — предлагает девушке временный кров и защиту. Но чем ближе Хлоя узнает нового знакомого, тем больше задумывается, что Джейк гораздо опаснее, чем тот, кто открыл на нее охоту.

БОЕВОЙ МСТИТЕЛЬ (боевик, реж. Клаудио Дель Фалько)

Чемпион по боевым искусствам Клаудио О’Коннор тонет в долгах. Он опускается до подпольных драк — это единственный шанс заработать. Спустя годы приходит час последнего поединка, и грязь будет смыта, а честь восстановлена. Но соперник погибает на ринге, и его разъяренный брат посылает свою банду поквитаться с врагом. Мерзавцы забирают жизнь супруги Клаудио. Потеряв самое дорогое, мужчина готовится к отмщению. На этом пути ему необходима помощь того, кто много лет назад открыл мир боевых искусств, — мастера Ояма.

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ (триллер, реж. Стефано Сардо)

Преподаватель философии Лука и врач Сара пытаются завести ребенка, но сталкиваются с трудностями. Начавшийся в стране локдаун становится еще одним поводом отложить беременность, ведь нельзя приводить в мир нового человека, когда будущее так туманно. Пока Сара сутками пропадает на работе, заботясь о больных, Лука заперт в четырех стенах наедине со своими мыслями. Отвлечься от самобичевания мужчине помогает новая соседка Аманда, отношения с которой становятся все более близкими.

С 29 декабря:

«Дедушка Мороз» (короткометражный, реж. Никита Григорьев)

В преддверии Нового года каждый из нас ждет чуда. Молодой парень, подрабатывающий на праздниках Дедом Морозом, встречает девушку своей мечты, но она оказывается уже в отношениях. Зато с радостью приглашает актера в его амплуа волшебника домой в новогоднюю ночь, чтобы устроить сюрприз своему мужчине. Неожиданно уютный праздник оборачивается ловушкой, попав в которую парень уже не сбежит от призраков прошлого.

С 1 января:

ОДНА ДОМА (комедия, реж. Анарио Мамедов)

Обстоятельства вынуждают преданного своей профессии инженера Артема пойти на ограбление нескольких квартир. На первом же деле он попадает в ловушку сообразительной девочки Стефании, которая навязывается к незадачливому вору в сообщницы. Артему нужны деньги, чтобы помочь брату выпутаться из передряги, а Стефания хочет исполнить мамину мечту. Новоиспеченных напарников ждет самая необычная новогодняя ночь в их жизни, полная приключений и чудес.

«Золотое дно», 2-й сезон (драма, реж, Илья Ермолов)

Также на «Иви»

новые серии – 1, 8, 15, 22 и 29 января

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок — Верещагин — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании. «Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.

С 3 января:

«Люба управдом» (комедия, реж. Алексей Ляпичев)

Управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком, и полностью в ее жизни.

С 5 января:

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (семейное фэнтези, реж. Виктор Глухушин)

Талантливая балерина Мари и ее мама могут лишиться крыши над головой уже в Рождество, если не отдадут долг за дом. В отчаянии девушка загадывает желание хоть ненадолго вернуться в детство и, как по волшебству, уменьшается, а окружающие ее игрушки неожиданно оживают. Так танцовщица узнаёт, что деревянная кукла Щелкунчик на самом деле принц Георг, на которого коварная мачеха и предводительница крыс наложила заклятие. К тому же злодейка околдовала отца юноши и захватила дворец. Теперь Мари вместе с друзьями предстоит объединить силы, чтобы за одну ночь спасти не только собственный дом, но и целое королевство.

С 10 января:

ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу, и тем более мужчинам. Она упорно идёт к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь» считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай, их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт.

С 12 января:

«Яма» (короткометражный, реж. Егор Корешков)

Пожилой трубач Олег — талантливый музыкант, жизнь которого давно стала похожа на оркестровую партию без права на импровизацию. Общий безрадостный настрой усугубляется отсутствием близких людей и проблемами с финансами. Когда руководство решает отправить мужчину на пенсию, все его опоры рушатся. Олег пытается найти новые смыслы, анализирует прожитые годы и с ужасом осознаёт, что уже много лет находится на дне оркестровой ямы. Все меняется, когда однажды после подработки на похоронах он пробуждается на кладбище.

С 15 января:

«Мошенники», 2-й сезон (криминальный триллер, реж. Олжас Нурбай)

Ваши эмоции — его бизнес. Дамир больше 20 лет промышляет аферами — от СМС от «сотрудников банка» до масштабных финансовых пирамид. Ему удалось собрать в Алматы преступную организацию под видом кол-центра и присвоить миллиарды, разрушив огромное число жизней. Хладнокровный и безжалостный, Дамир единственный, кто избежал скамьи подсудимых в 1 сезоне и скрылся от правосудия за границей, подставив своих же приспешников. Здесь он переходит на новый уровень и берется за махинации с перспективным рынком недвижимости в Турции. Но долго возвращения мошенника ждать не придется: он прибудет на родину, чтобы собрать новую команду и поставить перед собой самую амбициозную цель в карьере. С собственной мобильной сетью он получит доступ к миллионам телефонов и сможет реализовать вообще любые мошеннические схемы. Цифровые аферы и механики с использованием ИИ — сценаристы оперативно переписывали сюжет этого проекта с учетом все новых способов обмана, чтобы вы обезопасили себя и своих близких.

С 29 января:

«Золотое дно 2. Фильм о фильме» (документальный)

Также на «Иви»

Как соблюсти баланс между бизнесом и чувствами? Зачем Даниил Страхов потребовал большую лохматую собаку для своего героя? Как актеры изменились специально для второго сезона и от каких поворотов сюжета были в шоке, читая сценарий? Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Валерий Карпов, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Даниил Страхов и режиссер Илья Ермолов рассказывают о создании нового сезона хитовой драмы.

Скоро:

«Дети перемен. Новый сезон» (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Также на Wink

Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

