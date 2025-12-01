top banner

Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start

Автор: БК

1 декабря 2025

Второй сезон драмы «Золотое дно», документальный фильм «Брат навсегда» и многое другое

Одной из главных новинок декабря в онлайн-кинотеатре Start станет второй сезон драмы «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева. Борьба за миллиарды продолжается, и в сложные времена Градовы готовы пожертвовать всем – даже семьей. 

Помимо этого, пользователей стриминга ждут документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА, сериал из линейки KION Originals «Почка» и проект «Иви» «13 клиническая», а также многое другое.

Уже на Start:

«13 Клиническая» (драма, реж. Клим Козинский)
сериал «Иви»
Успешный хирург Кирилл Александрович неизлечимо болен. Отчаявшись, врач соглашается пройти экспериментальное обследование и вскоре действительно чувствует себя здоровым. Однако есть проблема: он одержим потусторонней сущностью. Стоит покинуть больницу, и опухоль вернется. Кирилл остается работать в таинственной клинике, где пациенты страдают не от обычных недугов, а от демонов, лярв и прочей нечисти. Вчерашнему скептику предстоит спасать жизни и разбираться в происходящей вокруг чертовщине, совмещая доказательную медицину и сверхъестественное.

Со 2 декабря:

«Почка», 1-й сезон (драмеди, реж. Мария Шульгина)
сериал из линейки KION Originals
Стильная, молодая и дерзкая Наташа Кустова всегда получает все, что хочет, – от внимания мужчин до взяток на очередном объекте, где проверяет пожарную безопасность. Девушка уверена, что все в мире покупается и продается. Но в тот момент, когда вдруг выясняется, что у нее отказывают обе почки, Наташа впервые сталкивается с ситуацией, которую нельзя решить деньгами. Она пойдет на все ради заветного органа, даже если это противоречит закону, морали, а иногда и здравому смыслу.

C 4 декабря:

«Золотое дно», 2-й сезон (драма, реж. Илья Ермолов)
Также на «Иви»
«Галактика» возвращается под контроль Градовых, и начинается война за выживание! Члены семьи по-прежнему неспособны друг с другом договариваться, а теперь на игровой доске появляется новая влиятельная фигура – региональный предприниматель Верещагин, у которого с Юрием давние счеты. Кризис нарастает, рынки меняются, союзы рушатся, тайны выходят на свет, а контроль над миллиардным бизнесом грозит перейти к чужаку – Градовым придется объединиться, пока еще не поздно.

С 6 декабря:

«Сеанс» (короткометражный, реж. Анна Попова, Арсений Милицин)
Молодая пара решается на новый совместный проект – ребенка. Но все идет не по плану.  Ведь прежде чем мечты осуществятся, им необходимо понять, что сотворение человека – это чудо.

С 12 декабря:

БРАТ НАВСЕГДА (документальный, реж. Анна и Григорий Сельяновы)
Также на «КИОН», Okko, Premier, «Иви», «Кинопоиске» и Wink
Уникальный проект, объединивший ключевых игроков отрасли – это не просто рассказ о дилогии БРАТ, а размышление об ответственности перед большим культурным наследием, которое передается из поколения в поколение, поиске своего места в нем и попытке придать ему продолжение.

С 13 декабря:

«Черти» (короткометражный, реж. Олег Пак)
Двое мужчин по воле своего начальника оказываются один на один с самой сложной задачей в жизни – убрать ненужного свидетеля. Половина дела сделана: они уже привезли жертву в лесную глушь под покровом ночи. Осталось лишь решить, кто исполнит приказ. Но неожиданно выясняется, что никто из них раньше не сталкивался с такой работой, да и пачкать руки кровью, перешагивая через моральные принципы, им не хочется.

Также в декабре:

«Джейд Армор и Нефритовый браслет» (анимационный, реж. Хлоя Миллер, Дени Ро)
Когда Лань Джунь была маленькой, Джейд Армор пожертвовала собой, чтобы спасти город от злобного властелина. Легендарная героиня разбила его волшебные доспехи. Теперь могущественные осколки притягиваются друг к другу и повсюду сеют хаос. Лань Джунь – новая Джейд Армор, хранительница Нефритового браслета, защитница Баньтана. Ее друзья звериконы помогают выполнить миссию – не дать Багровому Лорду собрать осколки и вернуться. 

«Черный мотылек. Сила музыки» (анимационный, реж. Дарья Рудь)
Также на телеканале «СОЛНЦЕ»
новые серии 5, 12 и 19 декабря
Четырнадцатилетняя Алиса Эвегрин возвращается с родителями в город Каскадию после многих лет переездов. Она уверена, что и здесь не найдет друзей, но ошибается: уже в первый день Алиса знакомится с подростками, которые оказываются Стражами Леса – защитниками природы и людей от злодея Орезо, зарекшегося уничтожить человечество. Неожиданно для себя Алиса узнает, что в ней скрыта сила Черного мотылька – недостающей части команды Стражей. Ее голос – это не просто талант, а суперсила, способная связаться с Душой Леса и вернуть Алисе силы.

Фото: кадр со съемок сериала «Золотое дно»

