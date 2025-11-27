Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов

Подать заявку на участие можно до 29 декабря

Организаторы премии «Большая цифра» объявили о том, что запустили специальную категорию «Инновация. Специальные эффекты».

В ней будут отмечены лучшие новаторские решения в области визуальных технологий в следующих номинациях: AI (нейросетевой визуальный контент), Virtual Production (технология бесшовного объединения виртуального и реального миров в камере), Motion capture (технология захвата движения и оцифровки персонажей), CG (компьютерные технологий для создания визуальных эффектов, персонажей, фонов и целых сцен, которые интегрируются в проект) и анимация (за инновации в анимационных проектах).

Подать заявку можно до 29 декабря. К участию принимаются проекты различных жанров (сериалы, полнометражное игровое кино, короткий метр, шоу), релиз которых состоялся с 1 января 2025 года по 20 января 2026 года включительно.

Торжественная церемония награждения состоится в рамках пройдет в рамках медиафорума CSTB.PRO.MEDIA в Москве, который состоится 17 и 18 февраля 2026 года.