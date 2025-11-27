top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов

Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов

Автор: БК

27 ноября 2025

Подать заявку на участие можно до 29 декабря

Организаторы премии «Большая цифра» объявили о том, что запустили специальную категорию «Инновация. Специальные эффекты».

В ней будут отмечены лучшие новаторские решения в области визуальных технологий в следующих номинациях: AI (нейросетевой визуальный контент), Virtual Production (технология бесшовного объединения виртуального и реального миров в камере), Motion capture (технология захвата движения и оцифровки персонажей), CG (компьютерные технологий для создания визуальных эффектов, персонажей, фонов и целых сцен, которые интегрируются в проект) и анимация (за инновации в анимационных проектах).

Подать заявку можно до 29 декабря. К участию принимаются проекты различных жанров (сериалы, полнометражное игровое кино, короткий метр, шоу), релиз которых состоялся с 1 января 2025 года по 20 января 2026 года включительно.

Торжественная церемония награждения состоится в рамках пройдет в рамках медиафорума CSTB.PRO.MEDIA в Москве, который состоится 17 и 18 февраля 2026 года.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Авиатор» стартовал со второй строчки
Подробнее
Предложение Netflix о покупке Warner Bros. Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениями
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 ноября
Подробнее

Новости по теме

Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
Стали известны даты проведения форума CSTB.PRO.MEDIA в 2026 году
Подробнее
Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее