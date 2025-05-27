Стали известны даты проведения форума CSTB.PRO.MEDIA в 2026 году

28-й форум пройдет 17-18 февраля

Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA объявили о том, 28-й слет профессионалов медиаиндустрии состоится в Москве 17-18 февраля 2026 года.

Ожидается, что гостей ждет двухдневный деловой форум с эксклюзивной информацией, инсайдами и прогнозами, экспозиция медиахолдингов, производителей и дистрибьюторов контента, оборудования и ПО, а также День Оператора связи.

Помимо этого, в рамках CSTB.PRO.MEDIA пройдут 17-ая Национальная Премия «Большая Цифра» и 3-й фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.

Фото: пресс-служба форума