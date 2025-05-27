Стали известны даты проведения форума CSTB.PRO.MEDIA в 2026 году
Автор: БК
27 мая 2025
28-й форум пройдет 17-18 февраля
Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA объявили о том, 28-й слет профессионалов медиаиндустрии состоится в Москве 17-18 февраля 2026 года.
Ожидается, что гостей ждет двухдневный деловой форум с эксклюзивной информацией, инсайдами и прогнозами, экспозиция медиахолдингов, производителей и дистрибьюторов контента, оборудования и ПО, а также День Оператора связи.
Помимо этого, в рамках CSTB.PRO.MEDIA пройдут 17-ая Национальная Премия «Большая Цифра» и 3-й фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.
Фото: пресс-служба форума
Самое читаемое
Компания Slon Sales House заключила ряд сделок по российским проектам на Marche du film 2025Подробнее
Документальный фильм Маши Черной «Осколки» получил награду Doc AllianceПодробнее
Российские кинотеатры готовятся к частичному возвращению голливудского кино весной 2026 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Соловей против Муромца» стартует вровень со сказкой «Баба Яга спасает мир»Подробнее
«Новый сезон» объявил даты проведения в 2025 годуПодробнее
Подведены итоги «Недели критики» Каннского кинофестиваляПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 маяПодробнее
Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «детского» жюриПодробнее
Пророк и шелк: итоги российского онлайн-проката в апреле 2025 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Соловей против Муромца» ожидаемо возглавил прокатПодробнее
Выручка «МТС Медиа» в первом квартале 2025 года выросла на 1,4 млрд рублейПодробнее
Официальная касса России: длинные щупальца российского блокбастераПодробнее
Новым директором по лицензированию онлайн-кинотеатра KION стала Варвара ФеодосьеваПодробнее
Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваляПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Фишер. Затмение»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 годаПодробнее
В Москве состоялась премьера трагикомедии «Правила Филиппа»Подробнее
В Москве состоялась премьера фэнтези-экшна «Соловей против Муромца»Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Соловей против Муромца»Подробнее
В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»Подробнее
Новости по теме
Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA представил полную программу форумаПодробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатровПодробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детейПодробнее