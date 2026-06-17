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Стали известны даты проведения форума CSTB.PRO.MEDIA в 2027 году

Автор: БК

17 июня 2026

29-й форум состоится в Москве 16 и 17 февраля

Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA объявили о том, что 29-й слет профессионалов медиаиндустрии состоится в Москве 16-17 февраля 2027 года.

Гостей ждет двухдневная деловая программа с кейсами, цифрами, прогнозами и дискуссиями с первыми лицами отрасли, интенсивы по применению ИИ при создании контента, экспозиция участников, а также День оператора связи.

Помимо этого, в рамках CSTB.PRO.MEDIA пройдут церемония вручения 18-й Национальной премии «Большая цифра» и 4-й фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.

Фото: пресс-служба форума

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