Стали известны даты проведения форума CSTB.PRO.MEDIA в 2027 году
Автор: БК
17 июня 2026
29-й форум состоится в Москве 16 и 17 февраля
Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA объявили о том, что 29-й слет профессионалов медиаиндустрии состоится в Москве 16-17 февраля 2027 года.
Гостей ждет двухдневная деловая программа с кейсами, цифрами, прогнозами и дискуссиями с первыми лицами отрасли, интенсивы по применению ИИ при создании контента, экспозиция участников, а также День оператора связи.
Помимо этого, в рамках CSTB.PRO.MEDIA пройдут церемония вручения 18-й Национальной премии «Большая цифра» и 4-й фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.
Фото: пресс-служба форума
Самое читаемое
Александр Сокуров и Никита Михалков обменялись открытыми письмами на тему запрещенного в России киноПодробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп 3» ожидаемо вырвался в лидерыПодробнее
Международная касса: «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком всех временПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июняПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Холоп 3» возглавил прокатПодробнее
Netflix приобрел права на два новых сезона «Маши и медведя»Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри и сериал открытияПодробнее
Студия CGF примет участие в работе над новыми «Доспехами Бога»Подробнее
Уве Болл заявил о запрете своего нового фильма в ГерманииПодробнее
Sony готовит нового «Мачо и ботана»Подробнее
Гильдия режиссеров США заключила предварительное соглашение со студиями и стримингамиПодробнее
Предпродажи уикенда: «Холоп 3» обгоняет «Тещу»Подробнее
«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболуПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 июняПодробнее
Касса России: третий «Холоп» вырвался в лидерыПодробнее
Международный кинофестиваль «Зеркало» представил программуПодробнее
«Майкл» заработал миллиард рублей в российском прокатеПодробнее
Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.ЧеховаПодробнее
Несколько российских кинематографистов стали новыми членами Европейской киноакакдемииПодробнее
Тещина драма: итоги российского онлайн-проката за майПодробнее
Новости по теме
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят стратегии развития экосистем и контентную политику онлайн-кинотеатровПодробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламыПодробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня оператора связи и фестиваля Promo Fest Pay TVПодробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводствоПодробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосованиеПодробнее