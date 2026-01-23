На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламы

Сессии пройдут в рамках деловой программы форума 17 февраля

17 февраля в рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся два мероприятия, посвященных будущему телевидения и рекламы.

На панельной дискуссии «Интерактивная реклама. Connected TV как персонализированная экосистема» обсудят почему «подключенное ТВ» набирает такую популярность в мире, какие рекламные форматы и продукты на CTV существуют и популярны в России, а также, какие изменения рынка произойдут в ближайшие 3-5 лет. К участию приглашены: Андрей Бояринов (MediaHills), Екатерина Богдан («ЭКРАН»), Вадим Гречишкин (сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ), Виктория Радецкая (Digital Alliance), Алексей Филия (ГПМ), Илья Карепин (НСК), Наталья Матушкина (getads). Модератором выступит глава компании getads и председатель комитета АРИР по Digital Video Ad Андрей Григорьев.

Сессия «ТВ в диджитал среде» будет посвящена аудитории телевидения в цифровом мире, особенностям телерекламы в интернете, а также вопросам сотрудничества медиахолдингов с интернет-компаниями. Модератором выступит директор департамента новых технологий J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. К участию приглашены Дмитрий Карманов («Витрина ТВ»), Дарья Пугачева (АО «Газпром-Медиа Холдинг»), Ксения Болецкая («Яндекс»), Александра Стрелкова (MTS Ads Premium Video), Виталий Свистунов (LG Electronics RUS) и Григорий Кузин (MSK-IX).

Напомним, что регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума