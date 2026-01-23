top banner

На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламы

Автор: БК

23 января 2026

Сессии пройдут в рамках деловой программы форума 17 февраля

17 февраля в рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся два мероприятия, посвященных будущему телевидения и рекламы.

На панельной дискуссии «Интерактивная реклама. Connected TV как персонализированная экосистема» обсудят почему «подключенное ТВ» набирает такую популярность в мире, какие рекламные форматы и продукты на CTV существуют и популярны в России, а также, какие изменения рынка произойдут в ближайшие 3-5 лет. К участию приглашены: Андрей Бояринов (MediaHills), Екатерина Богдан («ЭКРАН»), Вадим Гречишкин (сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ), Виктория Радецкая (Digital Alliance), Алексей Филия (ГПМ), Илья Карепин (НСК), Наталья Матушкина (getads). Модератором выступит глава компании getads и председатель комитета АРИР по Digital Video Ad Андрей Григорьев.

Сессия «ТВ в диджитал среде» будет посвящена аудитории телевидения в цифровом мире, особенностям телерекламы в интернете, а также вопросам сотрудничества медиахолдингов с интернет-компаниями. Модератором выступит директор департамента новых технологий J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. К участию приглашены Дмитрий Карманов («Витрина ТВ»), Дарья Пугачева (АО «Газпром-Медиа Холдинг»), Ксения Болецкая («Яндекс»), Александра Стрелкова (MTS Ads Premium Video), Виталий Свистунов (LG Electronics RUS) и Григорий Кузин (MSK-IX).

Напомним, что регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокате
Подробнее
ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздниках
Подробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Подробнее
Стартовал прием заявок на конкурс ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»
Подробнее
Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила лауреатов своей премии
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Киноиндустрия и кинообразовательные организации создадут профессиональное учебное пособие
Подробнее

Новости по теме

CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня оператора связи и фестиваля Promo Fest Pay TV
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее