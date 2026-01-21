CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня Оператора Связи и фестиваля Promo Fest Pay TV

Гостей форума ждут обсуждения насущных вопросов и мастер-класс по производству промороликов

18 февраля в Loft Hall в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA традиционно состоятся мероприятия, посвященные рынку операторов связи.

В частности, в рамках Дня Оператора Связи пройдет пленарная сессия «Информационная безопасность операторов связи в 2026 году», на которой эксперты обсудят, как оценить уязвимости объектов КИИ, покажут инструменты контроля, представят решения для обеспечения безопасности. Модератором выступит президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

Круглый стол «Правовые вопросы телекома» будет посвящен анализу изменений правового поля, рисков и видов ответственности операторов и прогнозам на 2026 год. Модератором выступит президент Ассоциации малых операторов связи регионов и генеральный директор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

Гостей форума также ждет мастер-класс по производству промороликов, в рамках которого ведущие профессионалы индустрии расскажут о трендах и специфике производства промоконтента. Свое участие в мероприятии уже подтвердили: директор медиацентра факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Сергей Павлов, руководитель эфирного промо «Мультиландия» Людмила Серякова, креативный продюсер ГПМ КИТ Георгий Рюмин, генеральный директор креативного агентства RGBY Павел Борейко и представитель онлайн-кинотеатра Okko.

На фестивале Promo Fest Pay TV платные телеканалы представят операторам и онлайн-платформам проморолики собственного производства. Среди участников – «Цифровое Телесемейство», MBG, Sky Media, Первый ТВЧ, «Уфанет», Kino jam, «Ред Медиа», «Медиа-Телеком», «Благая весть», «Мультиландия», «Ключ», Universal Distribution, «Амедиатека». Заявку возможно подать до 23 января.

Фото: пресс-служба форума