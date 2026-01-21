top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня Оператора Связи и фестиваля Promo Fest Pay TV

CSTB.PRO.MEDIA 2026 представил программу Дня Оператора Связи и фестиваля Promo Fest Pay TV

Автор: БК

21 января 2026

Гостей форума ждут обсуждения насущных вопросов и мастер-класс по производству промороликов

18 февраля в Loft Hall в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA традиционно состоятся мероприятия, посвященные рынку операторов связи.

В частности, в рамках Дня Оператора Связи пройдет пленарная сессия «Информационная безопасность операторов связи в 2026 году», на которой эксперты обсудят, как оценить уязвимости объектов КИИ, покажут инструменты контроля, представят решения для обеспечения безопасности. Модератором выступит президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко.

Круглый стол «Правовые вопросы телекома» будет посвящен анализу изменений правового поля, рисков и видов ответственности операторов и прогнозам на 2026 год. Модератором выступит президент Ассоциации малых операторов связи регионов и генеральный директор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

Гостей форума также ждет мастер-класс по производству промороликов, в рамках которого ведущие профессионалы индустрии расскажут о трендах и специфике производства промоконтента. Свое участие в мероприятии уже подтвердили: директор медиацентра факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Сергей Павлов, руководитель эфирного промо «Мультиландия» Людмила Серякова, креативный продюсер ГПМ КИТ Георгий Рюмин, генеральный директор креативного агентства RGBY Павел Борейко и представитель онлайн-кинотеатра Okko. 

На фестивале Promo Fest Pay TV платные телеканалы представят операторам и онлайн-платформам проморолики собственного производства. Среди участников – «Цифровое Телесемейство», MBG, Sky Media, Первый ТВЧ, «Уфанет», Kino jam, «Ред Медиа», «Медиа-Телеком», «Благая весть», «Мультиландия», «Ключ», Universal Distribution, «Амедиатека». Заявку возможно подать до 23 января.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок
Подробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии
Подробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы Lucasfilm
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздниках
Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате
Подробнее
В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокате
Подробнее

Новости по теме

На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее