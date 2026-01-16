На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство

Сессия пройдет 18 февраля в Loft Hall

Организаторы CSTB.PRO.MEDIA 2026 поделились новыми подробностями грядущего мероприятия. В частности, одним из главных событий форума станет сессия «ИИ в продакшене. Как генеративные технологии проникают в мир классического кинопроизводства».

В рамках панели состоится обсуждение ряда вопросов, связанных с внедрением нейросетей в кинопроизводство: новые тренды и возможности в сфере генеративного контента, правовое регулирование, прокатные удостоверения для ИИ фильмов, подготовка специалистов, работающих с нейросетями, интеграция ИИ в процессы маркетинга и многое другое.

Модератором сессии, которая пройдет 18 февраля в Loft Hall (зал Montblanc) с 11:00 до 13:00, выступит продюсер и основатель первого в России конкурса AI-фильмов «MyFilm48» Павел Перегудов.

Напомним, что в этом году премия «Большая цифра» открыла новое направление — категорию «Инновация. Специальные эффекты». Номинанты выступят с разбором своих кейсов 18 февраля в зале Montblanc с 13:15 до 15:30.