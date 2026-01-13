Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026
Организаторы 17-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» объявили о старте зрительского голосования.
Отдать голос за любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм, сериал и шоу может любой желающий на сайте премии до 31 января.
В числе номинаций – «Лучшие телеканалы», «Лучшие оригинальные фильмы и сериалы собственного производства», «Лучшие оригинальные шоу собственного производства», «Лучший онлайн-кинотеатр» и многие другие.
Также в этом году в конкурсную программу впервые были включены проекты, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Эти работы будут оцениваться отдельным составом жюри, что демонстрирует новый подход к признанию инноваций в индустрии.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в креативном пространстве LOFT HALL в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026.