Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026

Организаторы 17-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» объявили о старте зрительского голосования.

Отдать голос за любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм, сериал и шоу может любой желающий на сайте премии до 31 января.

В числе номинаций – «Лучшие телеканалы», «Лучшие оригинальные фильмы и сериалы собственного производства», «Лучшие оригинальные шоу собственного производства», «Лучший онлайн-кинотеатр» и многие другие.

Также в этом году в конкурсную программу впервые были включены проекты, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Эти работы будут оцениваться отдельным составом жюри, что демонстрирует новый подход к признанию инноваций в индустрии.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в креативном пространстве LOFT HALL в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2026.