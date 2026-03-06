Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта

«Зенит навсегда», «Гуляй, Шальная!» и многое другое

В числе мартовских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Premier – масштабный документальный проект, приуроченный к столетию ФК «Зенит». В съемках ЗЕНИТ НАСВЕГДА приняли главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, футболисты Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Александр и Михаил Кержаковы, Артем Дзюба и многие другие.

Помимо этого, зрителей ждут полицейская комедия «Гуляй, Шальная!» с Мариной Федункив, драмеди «16 лет и 9 месяцев» и многое другое.

Уже на сервисе:

НЕСВЯТАЯ ВАЛЕНТИНА (комедия, реж. Андрей Пантелеев)

Полнометражная комедия о продавщице цветочного магазина, которая внезапно начинает разрушать чужие отношения. Валентина терпеть не может День всех влюбленных и давно разочаровалась в любви, тогда как вокруг нее все, наоборот, счастливы: подруга готовится к свадьбе, мама строит новые отношения, и даже директор магазина переживает всплеск романтики в жизни. Внезапно у Вали появляется странная «аллергия» — при виде влюбленных пар она начинает чихать, и рядом тут же вспыхивают ссоры. Вместе с другом Ромой героиня пытается понять, кто и почему «наградил» ее таким состоянием, спасти отношения близких и разобраться в собственном отношении к любви.

С 17 марта:

ЗЕНИТ НАВСЕГДА (документальный, реж. Андрей Ананин)

Масштабный документальный проект, включающий полнометражный фильм и сериал из пяти эпизодов, посвященные столетней истории петербургского футбольного клуба «Зенит». Картина прослеживает путь команды через триумфы и поражения, показывая ключевые моменты развития клуба глазами его игроков, тренеров, руководителей и известных болельщиков. В проекте приняли участие Константин Зырянов, Сергей Семак, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Александр и Михаил Кержаковы, Артём Дзюба, Николас Ломбертс, Данни, Алексей Миллер, Александр Розенбаум, Антон Иванов и другие.

Также в марте:

СЕРДЦЕ ПАРМЫ (историческая драма, реж. Антон Мегердичев)

Историческая драма с элементами фэнтези по роману Алексея Иванова о князе Михаиле, выросшем в суровых таежных землях, где языческие обряды и вера в духов определяют уклад жизни. Его судьба переплетается с Тиче — девушкой с кровью ламии, принадлежащей другому миру и другим богам. Их чувства нарушают запреты и меняют ход событий, ставя героя перед выбором между любовью и обязанностью защитить родную Парму. На фоне столкновения народов, верований и амбиций князей разворачивается борьба за землю и будущее этих древних территорий.

«16 лет и 9 месяцев» (драмеди, реж. Анна Курбатова)

Драмеди о старшекласснице, чью жизнь резко меняет первая любовь. Тоне шестнадцать, она отлично учится, занимается танцами и мечтает поступить в академию дизайна. Чтобы понравиться главному красавцу школы Семену, девушка решается устроить вечеринку и пытается казаться взрослее, чем есть на самом деле. Для него их встреча — случайное приключение, для нее — первый серьезный опыт, который спустя несколько недель оборачивается неожиданной беременностью. Семен не готов брать на себя ответственность, признаться родителям страшно, и Тоня остается один на один с трудным выбором. Поддержку ей неожиданно оказывает одноклассник Митя, пока героиня пытается разобраться, каким будет ее дальнейший путь.

«Гуляй, Шальная!» (комедия, реж. Руслан Данилевич)

Комедийный сериал о женщине-майоре, которая прибывает в город Краснов, чтобы возглавить разваливающийся отдел полиции. В подразделении царят апатия и беспорядок: оперативники работают спустя рукава, дисциплина отсутствует, а раскрываемость стремительно падает. Харизматичная и волевая Кивер берется навести порядок, несмотря на сопротивление и скепсис подчиненных. Ее команда — опер Кольбан с проблемами с алкоголем, предприимчивый Максик и романтичный водитель-кинолог Ваня — постоянно попадает в курьезные ситуации, расследуя то погони за экзотическими животными, то бытовые кражи.

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон (комедия, реж. Алексей Акимов)

Доступен в подписке Start на Premier

Много веков в Смоленске обитают вампиры: они чтут закон мирного сосуществования и не охотятся на людей. Глава смоленской «ячейки» – дед Слава, который следит за выполнением обязательств и заботится о своем семействе. Вторая часть финального сезона «Вампиров средней полосы», в котором смоленским вампирам пришлось сойтись в схватке с агрессивной уральской общиной.

Фото: кадр из сериала «Гуляй, Шальная!»