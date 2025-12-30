Premier рассказал о премьерах 2026 года

Второй сезон «Олдскула», «Дубровский. Русский Зорро», «Фулл Хаус» и многое другое

Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о грядущих сериалах, которые появятся на сервисе в следующем году.

В числе новинок 2026-го – медицинская драма «Фулл Хаус», необычное прочтение классики Пушкина «Дубровский. Русский Зорро», драмеди «Нефть», продолжения комедии «Олдскул», мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве» и многое другое.

«Фулл Хаус» (драма, реж. Григорий Васильев)

Светлана – жесткий и целеустремленный врач-трансплантолог из Москвы. Она нацелена на то, чтобы быстро построить успешную карьеру и готова пойти на все. Однако по распределению она попадает в отдаленный провинциальный город Заполярск, где остро не хватает медиков. Здесь, среди суровой природы и загадочной атмосферы севера, она часто сталкивается со сложными пациентами и тяжелым моральным выбором. Посреди тяжелых испытаний Светлана ищет свой путь и пытается понять, что значит по-настоящему помогать людям и как помочь самой себе.

Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон (мелодрама, реж. Павел Мак, Владимир Боровой)

также в Okko

Второй блок второго сезона хита «Постучись в мою дверь в Москве» продолжает историю полюбившихся героев. Вернувшись в компанию «Стиллард», Саша пытается начать все заново, несмотря на предательство Градского. Однако в их отношения неожиданно вмешивается бабушка героини, раскрывшая семейную тайну. Всего во втором блоке сезона запланировано 32 эпизода. Авторы проекта обещают зрителям множество новых сюжетных поворотов, отличающихся от оригинала и адаптированных специально под российскую аудиторию.

«Дубровский. Русский Зорро» (приключения, реж. Кирилл Кузин)

также на ТВ-3

Вольная интерпретация классического романа Александра Пушкина «Дубровский», в которой главный герой приобретает черты популярного южноамериканского героя Зорро. После долгих скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Россию с новым именем и новым лицом, теперь он загадочный иностранец Дон Диего де ла Вега. Приехав в Кистеневку, Дубровский видит, что в его родных краях царит произвол помещиков, а на дорогах бесчинствуют разбойники, прикрываясь именем Дубровского. Там же герой встречает свою бывшую возлюбленную Машу и оказывается втянут в опасную игру против семьи жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского остались старые счеты.

«Олдскул», 2-й сезон (комедия)

также на Start

Продолжение хита 2025 года. В первом сезоне учительница математики советской закалки Мария Трифонова оказывается в элитной школе с избалованными подростками и современным подходом к образованию, где ей предстоит привить ученикам любовь к математике и восстановить отношения с собственной внучкой. Мария Павловна смогла собрать осколки давно разбитой семьи, помирилась с дочерью и стала настоящей подругой для внучки. Теперь пробивную математичку ждут новые приключения и испытания.

«Истребители» (военная драма, реж. Владимир Щегольков)

Сюжет сериала разворачивается вокруг реальной истории, случившейся в 1991 году. Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» отказался дать присягу Украине до подписания Беловежских соглашений и, покинув свое расположение в Крыму, отправился на базу Северного флота России. После ряда жизненных испытаний в элитное подразделение авианосца «Адмирал Кузнецов» попадает потомственный военный летчик – старший лейтенант Сергей Денисов. В это время начинается распад СССР, и Россия с Украиной приступают к мучительному процессу раздела Черноморского флота. Гарнизон, в котором служит Денисов, расколот, командир полка отстранен от должности, а новое руководство, назначенное из Киева, готовится к вооруженному столкновению с российской армией. На пике конфликта экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» игнорирует приказ украинских властей и уводит крейсер на Северный флот под юрисдикцию России. Чтобы не позволить нанести удар по уходящему кораблю, летчики принимают решение поднять истребители в воздух.



«Доставка с гарантией» (криминальный, реж. Александр Касаткин)

также на РЕН ТВ

Недавно освободившийся из тюрьмы Макс Русанов вынужден заняться криминальными перевозками, чтобы вытащить брата из долгов. Но на пути к свободе ему мешает не только опасная работа, но и хозяйка бизнеса, чьи чувства превращаются для Макса в новую угрозу.

«Хутор», 2-й сезон (комедия)

также на Start

Продолжение истории о крипто-коуче Артеме, который в первом сезоне, спасаясь от кредиторов, оказался на Хуторе — месте без смартфонов и городской суеты, но со строгими правилами, физическим трудом и харизматичным лидером по прозвищу Батя. Увидев в нем черты пропавшего сына, Батя взялся перевоспитать беглеца. Чего только не пришлось натерпеться Артему в первом сезоне. Теперь зрителей ждет новая глава этой необычной истории. Кто же такой Артем на самом деле? Зрители узнают это и многое другое в продолжении популярной комедии.

«Нефть» (драмеди, реж. Алексей Шабаров)

также на Start

История сериала «Нефть» разворачивается на Крайнем Севере. Два города – Нижневартовск и Шевелево – расположены всего в 50 км друг от друга, но у них совершенно по-разному сложилась судьба. В окрестностях первого недавно обнаружили нефтяное месторождение, а жители второго оказались у разбитого корыта. Но однажды в регионе произошло небольшое землетрясение, в результате которого колодец жителя Шевелево – скромного и неудачливого водопроводчика Семена Плахова, от которого ушла жена с ребенком – наполняется вместо воды нефтью. Плахов решает не сообщать властям об обнаружении месторождения и принимается за нелегальную добычу нефти, чтобы доказать бывшей, но все еще любимой жене, что он может стать настоящим успешным человеком.

«Дальнобойщица» (комедия, реж. Георгий Даниелянц)

также на ТНТ

Дальнобойщик Витя и его жена Валя решают окончательно выяснить, кто в семье главный. Валя и Витя любят друг друга, однако воспитание троих детей, тяжелая работа мужа и постоянное ведение домашнего хозяйства женой накладывают печать усталости на обоих родителей. Не выдерживает Валя, которая чувствует, что муж недооценивает ее заслуги в семье. В свою очередь, Витя уверен, что его вклад в семью самый важный, а жена просто «домом занимается». Чтобы окончательно выяснить отношения герои решают поменяться ролями – Валя садится за руль КАМАЗа, а Витя остается дома с детьми и ведет хозяйство. Оказавшись в новых для себя обстоятельствах, супруги начинают понимать, что в семье важны оба и нельзя недооценивать труд друг друга.

Фото: кадр из сериала «Фулл Хаус»