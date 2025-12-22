top banner

Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона

Автор: БК

22 декабря 2025

Решение было принято на фоне высокой популярности cериалов у зрителей

Еще две новинки этого года получат продолжения – комедии «Олдскул» и «Хутор» обзаведутся сразу вторым и третьим сезонами. Производством проектов будут вновь заниматься онлайн-кинотеатры Premier и Start.

Решение о продлении было принято на фоне их высокой популярности у зрителей. Напомним, что согласно недавнему исследованию аналитической компании J’son & Partners Consulting, оба сериала Premier и Start попали в топ-5 самых популярных новинок 2025 года.

Комедия «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли рассказывает об учительнице математики с советской закалкой, которая становится преподавателем в современной элитной школе. В центре повествования ретрит-комедии «Хутор» с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко, в свою очередь, оказывается крипто-коуч, который бежит от кредиторов на Хутор, где «заблудшие души» проходят перевоспитание.

О начале съемок и предполагаемой дате выхода новых сезонов сериалов будет объявлено отдельно.

Фото: кадр из сериала «Хутор»

