top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier

«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier

Автор: БК

12 января 2026

Отмечается, что в праздники зрители отдавали предпочтение комедиям

Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в новогодние праздники среди подписчиков платформы.

Топ с большим отрывом возглавила музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА от телеканала ТНТ. Вторую строчку заняла комедия ПО-БРАТСКИ, ставшая актерским дебютом стендап-комика Варвары Щербаковой. Бронза досталась комедии СТАЖЕР ПО-РУССКИ с Сергеем Шакуровым в главной роли.

На четвертом месте оказалась экранизация советской аудиопостановки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Замкнул пятерку комедийный сериал «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым.

Отмечается, что в длинные новогодние выходные зрители Premier основном отдавали предпочтение комедиям – причем, как и уже проверенным хитам («Полярный», «Полицейский с Рублевки», «Реальные пацаны»), так и новинкам («Великий и могучий», СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ, МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ).

Помимо этого, в список популярных проектов также попали детективный триллер «Зверобой» и криминальная драма «Химичка».

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Подробнее
Съемки нового «Властелина колец» начнутся в мае
Подробнее
«Битва за битвой» взяла главный приз на премии Critics Choice Awards
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января
Подробнее
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
Американская касса: триквел «Аватара» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее

Новости по теме

Premier рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
Premier подвел итоги 2025 года
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн
Подробнее