«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier

Отмечается, что в праздники зрители отдавали предпочтение комедиям

Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в новогодние праздники среди подписчиков платформы.

Топ с большим отрывом возглавила музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА от телеканала ТНТ. Вторую строчку заняла комедия ПО-БРАТСКИ, ставшая актерским дебютом стендап-комика Варвары Щербаковой. Бронза досталась комедии СТАЖЕР ПО-РУССКИ с Сергеем Шакуровым в главной роли.

На четвертом месте оказалась экранизация советской аудиопостановки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Замкнул пятерку комедийный сериал «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым.

Отмечается, что в длинные новогодние выходные зрители Premier основном отдавали предпочтение комедиям – причем, как и уже проверенным хитам («Полярный», «Полицейский с Рублевки», «Реальные пацаны»), так и новинкам («Великий и могучий», СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ, МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ).

Помимо этого, в список популярных проектов также попали детективный триллер «Зверобой» и криминальная драма «Химичка».

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА