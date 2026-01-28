top banner

Выручка онлайн-кинотеатра Premier увеличилась на 70% в 2025 году

Автор: БК

28 января 2026

Количество подписчиков выросло на 20% до 7,2 млн пользователей

Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о бизнес-итогах 2025 года. Выручка видеосервиса выросла на 70% год к году, а количество подписчиков увеличилось на 20% до 7,2 млн пользователей.

Отмечается, что причина стремительного роста – новая стратегия, согласно которой платформа теперь стремится к партнерствам и максимальной монетизации собственного контента. 

Например, один из самых успешных сериалов Premier прошлого года, иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» окупил свое производство еще до премьеры: онлайн-кинотеатр заключил взаимовыгодное партнерство с видеосервисом Start. Впоследствии сериал стал одним из самых просматриваемых на сервисе, собрав более 22 млн просмотров. 

Также успешным для Premier стал и совместный со Start запуск комедии «Олдскул» – общее количество просмотров на обеих платформах превысило 30 млн. Таким образом, запуск проекта с Марией Ароновой по количеству зрителей обогнал даже оригинальные сериалы Premier прошлых лет (например, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»).

Время смотрения в онлайн-кинотеатре в 2025 году выросло на 18%, количество просмотров – на 20%, ведущей платформой осталось SMART TV. Самым популярным контентом остались российские сериалы – их смотрит более 90% подписчиков сервиса.

