В Москве пройдет международный форум AI-кинематографистов «Генератор»

Двухдневная программа объединит лекции, панельные дискуссии и конкурс ИИ-фильмов MyFilm48

14 и 15 марта в музее «АТОМ» на ВДНХ состоится международный форум AI-кинематографистов «Генератор» – первое в России масштабное индустриальное мероприятие, посвященное нейросетевому кино.

Двухдневная программа объединит лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, показы ИИ-фильмов и церемонию награждения победителей VI сезона крупнейшего в стране конкурса генеративных AI-фильмов MyFilm48.

В дискуссиях примут участие представители крупнейших кинокомпаний и платформ: Владимир Тодоров (Okko), Даниил Трабун («Кинопоиск»), Нелли Яралова и Юлия Осетинская (киностудия «Союзмультфильм»), Наталия Горина (кинокомпания «Вольга»), Евгения Мельникова (Wink), Лили Шерозия (медиаплатформа «Смотрим»), Станислав Химич (Start), писатель и сценарист Александр Цыпкин, режиссер и ИИ-креатор Арташес Андреасян, продюсеры Дмитрий Литвинов, Макар Кожухов, Екатерина Кононенко, Сергей Бондарчук, Иван Голомовзюк, режиссер и оператор Морад Абдель-Фаттах, режиссер и продюсер Ангелина Ашман, а также многие другие.

Отдельный блок посвящен вопросам государственной политики в сфере креативного искусственного интеллекта. В круглом столе примут участие генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

Международную повестку определят делегации из более чем десяти стран. Специальный гость форума — тунисский режиссер Зубейр Джласси, обладатель гран-при в $1 млн за нейросетевой фильм Lily на саммите One Billion Followers в Дубае.

В оргкомитет форума «Генератор» входят учредитель MyFilm48 Павел Перегудов, генеральный директор музея «АТОМ» Елена Мироненко, продюсер и управляющий партнер кинокомпании Versus Pictures и ID Production Екатерина Кононенко, генеральный продюсер кинокомпании Gonzo Film и компании AI Media Иван Голомовзюк.

