top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Москве пройдет международный форум AI-кинематографистов «Генератор»

В Москве пройдет международный форум AI-кинематографистов «Генератор»

Автор: БК

10 марта 2026

Двухдневная программа объединит лекции, панельные дискуссии и конкурс ИИ-фильмов MyFilm48

14 и 15 марта в музее «АТОМ» на ВДНХ состоится международный форум AI-кинематографистов «Генератор» – первое в России масштабное индустриальное мероприятие, посвященное нейросетевому кино.

Двухдневная программа объединит лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, показы ИИ-фильмов и церемонию награждения победителей VI сезона крупнейшего в стране конкурса генеративных AI-фильмов MyFilm48.

В дискуссиях примут участие представители крупнейших кинокомпаний и платформ: Владимир Тодоров (Okko), Даниил Трабун («Кинопоиск»), Нелли Яралова и Юлия Осетинская (киностудия «Союзмультфильм»), Наталия Горина (кинокомпания «Вольга»), Евгения Мельникова (Wink), Лили Шерозия (медиаплатформа «Смотрим»), Станислав Химич (Start), писатель и сценарист Александр Цыпкин, режиссер и ИИ-креатор Арташес Андреасян, продюсеры Дмитрий Литвинов, Макар Кожухов, Екатерина Кононенко, Сергей Бондарчук, Иван Голомовзюк, режиссер и оператор Морад Абдель-Фаттах, режиссер и продюсер Ангелина Ашман, а также многие другие.

Отдельный блок посвящен вопросам государственной политики в сфере креативного искусственного интеллекта. В круглом столе примут участие генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов, директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

Международную повестку определят делегации из более чем десяти стран. Специальный гость форума — тунисский режиссер Зубейр Джласси, обладатель гран-при в $1 млн за нейросетевой фильм Lily на саммите One Billion Followers в Дубае.

В оргкомитет форума «Генератор» входят учредитель MyFilm48 Павел Перегудов, генеральный директор музея «АТОМ» Елена Мироненко, продюсер и управляющий партнер кинокомпании Versus Pictures и ID Production Екатерина Кононенко, генеральный продюсер кинокомпании Gonzo Film и компании AI Media Иван Голомовзюк.

Фото: официальный сайт форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 марта 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Подробнее
Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «На льду»
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров России объявила дату проведения профессиональной премии
Подробнее

Новости по теме

Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
В России появится сервис для маркировки нейросетевого контента
Подробнее