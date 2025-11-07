В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Автор: Илья Кувшинов
7 ноября 2025
Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов
Минцифры России может заняться введением маркировки для сгенерированного искусственным интеллектом контента. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на форуме «ИТ-диалог 2025».
Он предположил, что пилотный проект может быть реализован примерно в течение одного-двух лет.
По словам Шойтова, сейчас обсуждается, что именно маркировать – оригинальный контент (указывая, что это не ИИ) или контент, сгенерированный нейросетями. Замглавы ведомства также добавил, что маркировка позволит создать определенную сферу доверия в соцсетях и на информационных платформах.
Стоит отметить, что за последние несколько лет маркировка ИИ-контента была введена и в Евросоюзе, США, а также Китае.
Фото: Freepik
