В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2025

Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов

Минцифры России может заняться введением маркировки для сгенерированного искусственным интеллектом контента. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на форуме «ИТ-диалог 2025».

Он предположил, что пилотный проект может быть реализован примерно в течение одного-двух лет.

По словам Шойтова, сейчас обсуждается, что именно маркировать – оригинальный контент (указывая, что это не ИИ) или контент, сгенерированный нейросетями. Замглавы ведомства также добавил, что маркировка позволит создать определенную сферу доверия в соцсетях и на информационных платформах.

Стоит отметить, что за последние несколько лет маркировка ИИ-контента была введена и в Евросоюзе, США, а также Китае.

Фото: Freepik

