В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента

Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов

Минцифры России может заняться введением маркировки для сгенерированного искусственным интеллектом контента. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на форуме «ИТ-диалог 2025».

Он предположил, что пилотный проект может быть реализован примерно в течение одного-двух лет.

По словам Шойтова, сейчас обсуждается, что именно маркировать – оригинальный контент (указывая, что это не ИИ) или контент, сгенерированный нейросетями. Замглавы ведомства также добавил, что маркировка позволит создать определенную сферу доверия в соцсетях и на информационных платформах.

Стоит отметить, что за последние несколько лет маркировка ИИ-контента была введена и в Евросоюзе, США, а также Китае.

Фото: Freepik