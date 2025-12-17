top banner

Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую часть франшизы ЕЛКИ 12 (NMG), семейный фильм СНЕГОВИК (NKI), мелодраму ВЕЧНОСТЬ (VLG) и фэнтези-боевик ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK). 

Новая часть праздничной франшизы смогла предварительно собрать 6,981 млн рублей. ЕЛКИ 12 заметно превзошли ЕЛКИ 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн) и ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн). Позади остались также ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 179,9 млн) и ЕЛКИ 11 (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 154,3 млн без учета превью). Но важно отметить, что седьмая часть выходила ровно семь лет назад, а прошлогодная часть отметилась довольно обширным превью.

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
ЕЛКИ 12 6,981
ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ 5,694
ЕЛКИ 11 4,665
ЕЛКИ 10 2,555
ЕЛКИ 9 1,598

Семейная комедия СНЕГОВИК предварительно заработала 944,2 тысячи рублей. Проект «Нашего кино» уступил проектам ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), но превзошел картины ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (786,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,7 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЖДУН 2,332
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,746
СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565
СНЕГОВИК 0,944
ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 0,786
СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 0,439

Фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ предварительно освоила 615,2 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже других проектов компаний «Вольга» МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но выше еще одного аналога, ленты МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,134
ВРЕМЯ ЖИТЬ 0,835
ВЕЧНОСТЬ 0,615
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА 0,404

Предпродажи ленты ПОЙМАТЬ МОНСТРА составили 525,8 тысяч рублей. Фильм Брайана Фуллера не дотянулся до фэнтези-проектов ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 43,4 млн) и В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), выступил почти вровень с лентой ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и обошел ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (159,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,7 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ 1,212
В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 0,788
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 0,534
ПОЙМАТЬ МОНСТРА 0,526
ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ 0,160

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12

17.12.2025 Автор: Никита Никитин

