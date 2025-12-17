Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новую часть франшизы ЕЛКИ 12 (NMG), семейный фильм СНЕГОВИК (NKI), мелодраму ВЕЧНОСТЬ (VLG) и фэнтези-боевик ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK).
Новая часть праздничной франшизы смогла предварительно собрать 6,981 млн рублей. ЕЛКИ 12 заметно превзошли ЕЛКИ 10 (2,55 млн рублей, стартовые сборы – 111,9 млн) и ЕЛКИ 9 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн). Позади остались также ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 179,9 млн) и ЕЛКИ 11 (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 154,3 млн без учета превью). Но важно отметить, что седьмая часть выходила ровно семь лет назад, а прошлогодная часть отметилась довольно обширным превью.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЕЛКИ 12
|6,981
|ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
|5,694
|ЕЛКИ 11
|4,665
|ЕЛКИ 10
|2,555
|ЕЛКИ 9
|1,598
Семейная комедия СНЕГОВИК предварительно заработала 944,2 тысячи рублей. Проект «Нашего кино» уступил проектам ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), но превзошел картины ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (786,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 45,7 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖДУН
|2,332
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,746
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,565
|СНЕГОВИК
|0,944
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|0,786
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|0,439
Фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ предварительно освоила 615,2 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже других проектов компаний «Вольга» МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но выше еще одного аналога, ленты МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|1,134
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|0,835
|ВЕЧНОСТЬ
|0,615
|МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА
|0,404
Предпродажи ленты ПОЙМАТЬ МОНСТРА составили 525,8 тысяч рублей. Фильм Брайана Фуллера не дотянулся до фэнтези-проектов ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 43,4 млн) и В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), выступил почти вровень с лентой ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и обошел ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (159,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
|1,212
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|0,788
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|0,534
|ПОЙМАТЬ МОНСТРА
|0,526
|ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ
|0,160
Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12
17.12.2025 Автор: Никита Никитин