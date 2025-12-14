«Comic Con Игромир» объявил даты проведения в 2026 году

В этом году фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей

Организаторы «Сomic Con Игромир» объявили даты проведения в 2026 году – фестиваль поп-культуры вновь состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября.

Ожидается, что ранние билеты на мероприятие будут доступны уже с 15 декабря.

В этом году за три дня фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей, а свои проекты и контент представили более 140 участников.

Фото: пресс-служба фестиваля