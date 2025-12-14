top banner

«Comic Con Игромир» объявил даты проведения в 2026 году

Автор: БК

14 декабря 2025

В этом году фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей

Организаторы «Сomic Con Игромир» объявили даты проведения в 2026 году фестиваль поп-культуры вновь состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября.

Ожидается, что ранние билеты на мероприятие будут доступны уже с 15 декабря.

В этом году за три дня фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей, а свои проекты и контент представили более 140 участников.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Централ Партнершип» представил фильмы на 2026-2027 годы
Подробнее
«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваля
Подробнее
Фильмы – победители Дальневосточной кинопремии покажут в Москве
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии Турции
Подробнее
Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годов
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готовит полнометражный фильм об Эмиратах
Подробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.
Подробнее
Касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» в лидерах
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и студия CGF запускают курс «Введение в визуальные эффекты»
Подробнее
Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 году
Подробнее
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря
Подробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерах
Подробнее
Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабря
Подробнее

Новости по теме

«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас Лампас
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее