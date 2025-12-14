«Comic Con Игромир» объявил даты проведения в 2026 году
Автор: БК
14 декабря 2025
В этом году фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей
Организаторы «Сomic Con Игромир» объявили даты проведения в 2026 году – фестиваль поп-культуры вновь состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября.
Ожидается, что ранние билеты на мероприятие будут доступны уже с 15 декабря.
В этом году за три дня фестиваль посетили 53,5 тысячи гостей, а свои проекты и контент представили более 140 участников.
Фото: пресс-служба фестиваля
Самое читаемое
«Централ Партнершип» представил фильмы на 2026-2027 годыПодробнее
«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваляПодробнее
Фильмы – победители Дальневосточной кинопремии покажут в МосквеПодробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программуПодробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии ТурцииПодробнее
Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годовПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готовит полнометражный фильм об ЭмиратахПодробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.Подробнее
Касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» в лидерахПодробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»Подробнее
Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»Подробнее
Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» ПушкинаПодробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и студия CGF запускают курс «Введение в визуальные эффекты»Подробнее
Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 годуПодробнее
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAIПодробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал наградыПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабряПодробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерахПодробнее
Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабряПодробнее
Новости по теме
«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас ЛампасПодробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммыПодробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммыПодробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»Подробнее