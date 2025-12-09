Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабря

Сразу две отечественных новинки будут бороться за внимание детской и семейной аудитории в ближайший уикенд. Наиболее перспективным в этом дуэте выглядит полнометражный мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG). У анимационной франшизы огромная и преданная фанбаза, впрочем, состоящая в основном из самых юных зрителей. Новое фэнтези СНЕГОВИК (NKI) рассчитано на детей чуть постарше и их родителей – поклонников звездного взрослого актерского состава. Заметное влияние на эту битву, впрочем, окажет уже идущий в пиратском прокате ЗВЕРОПОЛИС 2, который явно отразится на кассовых сборах новинок. Таким образом, ориентирами по сборам отечественным проектам служат ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (69,3 млн рублей и 217 тысяч зрителей на старте) и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (48,4 млн рублей и 132 тысячи зрителей после первых выходных) в анимационном сегменте и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн рублей 205 тысяч зрителей за первый уикенд) и ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 253 тысячи зрителей на старте) для игрового кино.

Главным комедийным предложением на уикенде станет пародийный капустник НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP) – продолжение линейки новогодних фильмов телеканала ТНТ, которое впервые до телевизионного эфира окажется в кинотеатрах. С одной стороны, это невероятно популярная концепция, с другой, нет гарантий, что зритель ради нее покинет привычную для данного формата домашнюю обстановку. Так что ориентироваться здесь можно на стартовые показатели прошлогоднего похожего проекта ТНТ ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (71,9 млн рублей и 179 тысяч зрителей по результатам первого уикенда) и звездного комического дуэта БРАТЬЯ (59,3 млн рублей и 142 тысячи зрителей на старте).

Редкий представитель жанра классической голливудской мелодрамы – СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (GF) – определенно будет замечен женской аудиторией. Экранизация популярного романа отмечена ярким актерским составом и высоким уровнем продакшена. Ее референсы – мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (17,1 млн рублей и 38 тысяч зрителей на старте) и ромком КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА (29,7 млн рублей и 98 тысяч зрителей после первых выходных).

Вероника Скурихина, автор БК: «Из неожиданных плюсов картины можно отметить приятный ситуационный юмор. Будучи мелодрамой, этот фильм на удивление заставляет улыбаться и даже смеяться чаще, чем пускать слезу».

Ценители хорроров тоже не останутся без новинки – ею станет ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ (VLG). Зрителям предлагают римейк малоизвестного в России фильма ужасов, поэтому рейтинг ожидания у него не высок. Однако прокатчик делает ставку на контрпрограммирование – как ответ сказочной гегемонии в прокате – и за счет этого фильм явно найдет своего зрителя. Его ближайшими кассовыми ориентирами служат КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (16,8 млн рублей и 37 тысяч зрителей за первый уикенд) и ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (16,3 млн рублей и 36 тысяч зрителей на старте).

Также в прокат выйдут аниме АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ (RUR), хоррор АСТРАЛ. ДОМ №13 (KNLG), черная комедия ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ (EXP), перевыпуск полнометражного дебюта Джима Джармуша ОТПУСК БЕЗ КОНЦА (INK), фильм ужасов САХАРНАЯ ФАБРИКА (KAP), комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИГОВОР (SMKT), криминальная драма СТЕРВЯТНИКИ (KNM), перевыпуск мюзикла Валерия Тодоровского СТИЛЯГИ (К24) и российский боевик ТРОПА ГНЕВА (RSP).

В пиратском сегменте главным предложением останется мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2. Помимо этого, список релизов на неделе также пополнит хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2.

Фото: кадр из фильма ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

09.12.2025 Автор: Вероника Cкурихина