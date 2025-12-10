Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Смотр откроется драмой «Кровикс» с Юлией Снигирь

Организаторы Международного фестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет в Москве с 14 по 21 декабря, представили программу грядущего смотра.

В этом году отборщиками было отсмотрено более 1030 заявок из 29 стран мира и 59 регионов России. В конкурс из них попали 49 картин из 13 стран мира – причем, 12 из них окажутся премьерными.

В числе участников конкурса игрового кино:

– «Дуры», реж. Елизавета Согрина

– «Игра в прятки», реж. Амет Савенко

– «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов

– «Немой», реж. Арсен Аристакесян

– «Объяснительная записка», реж. Денис Агафонов

– «Папочка, ты ведь все еще любишь меня, правда?», реж. Марина Солоян

– «Преступление», реж. Александра Вострова

– «Продукты напротив», реж. Александр Титов

– «Скреб», реж. Мария Нейковская

– «Солнце», реж. Панаила Оспанова

– «Сон в синем небе», реж. Марина Несмелова

– «Статуэтка», реж. Александр Ширманов

– «Это мой голос», реж. Софья Лебедева

Смотр откроется 14 декабря на киностудии им. М. Горького. Ведущим церемонии станет актер Сергей Горошко, а фильмом открытия – короткометражная драма «Кровикс» Мариам Халиловой с Юлией Снигирь, Виоллетой Ямовой и Никитой Ефремовым. Помимо этого, в рамках открытия состоится выступление музыкального коллектива «МЕ4ТА», фронтменом которого является Евгений Цыганов.

На закрытии фестиваля, которое пройдет 21 декабря в Арт-центре «Институт современного искусства», состоится награждение лауреатов и премьера короткометражного фильма «Больше не звоните мне» Дениса Чернухи с Александрой Киселевой в главной роли.

Жюри основного конкуса возглавит актер и художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов. Определить победителей ему помогут генеральный директор «Руки Вверх! Production» Вадим Бакунев, продюсер оригинальных документальных проектов Start Алексей Боков, актеры Юлия Волкова и Кирилл Зайцев, генеральный продюсер Look Film Александр Плотников, советник директора Московского центра развития профессионального образования Евгения Подобреевская, генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов, генеральный директор турецкой киностудии Kunay Film Карина Миа Сатлыкова, генеральный директор Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. Нин Сяо и креативный продюсер VK Александр Шебанов.

В свою очередь, в жюри поколения тик-ток вошли актеры Таисья Калинина, Алексей Онежен, Александра Киселева, Владимир Канухин, Артем Кошман и Олег Савостюк.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте. Посещение мероприятий осуществляется бесплатно по предварительной регистрации.

