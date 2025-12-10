top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Автор: БК

10 декабря 2025

Смотр откроется драмой «Кровикс» с Юлией Снигирь

Организаторы Международного фестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет в Москве с 14 по 21 декабря, представили программу грядущего смотра.

В этом году отборщиками было отсмотрено более 1030 заявок из 29 стран мира и 59 регионов России. В конкурс из них попали 49 картин из 13 стран мира – причем, 12 из них окажутся премьерными. 

В числе участников конкурса игрового кино:
– «Дуры», реж. Елизавета Согрина
– «Игра в прятки», реж. Амет Савенко
– «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов
– «Немой», реж. Арсен Аристакесян
– «Объяснительная записка», реж. Денис Агафонов
– «Папочка, ты ведь все еще любишь меня, правда?», реж. Марина Солоян
– «Преступление», реж. Александра Вострова
– «Продукты напротив», реж. Александр Титов
– «Скреб», реж. Мария Нейковская
– «Солнце», реж. Панаила Оспанова
– «Сон в синем небе», реж. Марина Несмелова
– «Статуэтка», реж. Александр Ширманов
– «Это мой голос», реж. Софья Лебедева

Смотр откроется 14 декабря на киностудии им. М. Горького. Ведущим церемонии станет актер Сергей Горошко, а фильмом открытия – короткометражная драма «Кровикс» Мариам Халиловой с Юлией Снигирь, Виоллетой Ямовой и Никитой Ефремовым. Помимо этого, в рамках открытия состоится выступление музыкального коллектива «МЕ4ТА», фронтменом которого является Евгений Цыганов. 

На закрытии фестиваля, которое пройдет 21 декабря в Арт-центре «Институт современного искусства», состоится награждение лауреатов и премьера короткометражного фильма «Больше не звоните мне» Дениса Чернухи с Александрой Киселевой в главной роли.

Жюри основного конкуса возглавит актер и художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов. Определить победителей ему помогут генеральный директор «Руки Вверх! Production» Вадим Бакунев, продюсер оригинальных документальных проектов Start Алексей Боков, актеры Юлия Волкова и Кирилл Зайцев, генеральный продюсер Look Film Александр Плотников, советник директора Московского центра развития профессионального образования Евгения Подобреевская, генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов, генеральный директор турецкой киностудии Kunay Film Карина Миа Сатлыкова, генеральный директор Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. Нин Сяо и креативный продюсер VK Александр Шебанов.

В свою очередь, в жюри поколения тик-ток вошли актеры Таисья Калинина, Алексей Онежен, Александра Киселева, Владимир Канухин, Артем Кошман и Олег Савостюк.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте. Посещение мероприятий осуществляется бесплатно по предварительной регистрации.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках декабря
Подробнее
Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокат
Подробнее
AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года
Подробнее
Netflix приступил к эксклюзивным переговорам насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее
Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрд
Подробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмов
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программу
Подробнее
«Звездные войны» вернутся в кинопрокат в первозданном виде
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Человек-бензопила» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Netflix подготовил отчет о культуре смотрения онлайн-платформ среди зумеров и миллениалов
Подробнее
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 декабря 2025 года
Подробнее
Антон Калинкин, Инесса Юрченко и Наталия Гугуева удостоены премии Гильдии продюсеров России
Подробнее
Телеканал ТВ-3 представил проекты сезона 2025-2026 годов
Подробнее
На фестивале «Зимний» прошел кинорынок авторского кино
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 декабря
Подробнее
Вопрос цены
Подробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерах
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии Турции
Подробнее
Проблемой короткометражного кино в России остается финансирование и конкуренция на фестивалях
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил победителей
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу
Подробнее