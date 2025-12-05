Предварительная касса четверга: «Человек-бензопила» вырвался в лидеры

«Волчок» стартовал с третьей позиции

Согласно предварительным данным, лидером четверга уверенно стало аниме студии MAPPA ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR). Проект заработал в стартовый день чуть меньше 23 млн рублей, однако скорее всего из-за фанатского характера релиза не покажет высокого множителя уикенда. Впрочем, даже при таком раскладе проект должен записать на свой счет около 90–110 млн рублей за четыре дня проката. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано почти 47 тысяч билетов.



Бронза таблицы отошла отечественному приключенческому фильму ВОЛЧОК (CP). Новинка с Евгением Ткачуком в главной роли пополнила свою копилку на 14 млн рублей, что к концу недели может дать порядка 100–120 млн. Посещаемость картины составила почти 35 тысяч зрителей.



Отечественные комедии ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI) и СЕМЬЯНИН (AK) показали схожие результаты в примерно 2,5 млн и 2,2 млн рублей, что позволило им занять четвертое и седьмое места таблицы соответственно. С таким стартом они претендуют примерно на 15–20 млн рублей по итогу уикенда.



Хоррор Осгуда Перкинса КРИПЕР (AK) занял шестое место чарта, освоив примерно 2,2 млн рублей. Подобный результат позволяет картине рассчитывать на 14–16 млн общих сборов к концу недели.



Главная новинка недели для избирательной аудитории, корейский фильм МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG), стартовала с восьмой строчки. Проект заработал в первый день проката около 2 млн рублей и к вечеру воскресенья может записать на свой счет 13–15 млн.



Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ