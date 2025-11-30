Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года

Экранизация «К себе нежно», драма «Коммерсант» с Александром Петровым и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила три отечественных новинки – КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (19 февраля), К СЕБЕ НЕЖНО (2 апреля) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 августа). Помимо этого, 26 марта компания выпустит боевик ОГРАБИТЬ ЛОНДОН с Аароном Тейлором-Джонсоном и Тео Джеймсом.

«Наше кино» поставило на 23 апреля драму КОММЕРСАНТ. Главную роль в экранизации бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» сыграл Александр Петров. Ранее на этой дате стоял зарубежный хоррор ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, который теперь переместился на 2 июля.

Также на 23 апреля встала семейная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, выпуском которой будет заниматься кинопрокатная компания «Вольга». Главные роли в ленте исполнили Полина Максимова и Роман Курцын.

«Каро Премьер» временно убрал из графика отечественную комедию АФЕРА ПО-РУССКИ с Федором Лавровым и Степаном Девониным. Ее релиз был намечен на 29 января.

«Парадиз» заявил на 19 марта триллер ПАСТБИЩА БОГОВ из программы фестиваля «Зимний». Ранее на этой даже стоял фильм WHATEVER IT TAKES, покинувший прокатную сетку. Также из графика ушел мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА – его дату 12 марта заняла спортивная драма ГИГАНТ с Пирсом Броснаном, ранее анонсированная на 22 января. Боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном переместился с 8 на 22 января, кинокомикс ЛЕГЕНДЫ – с 29 января на 19 февраля, драма ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ – с 19 на 26 февраля, а криминальный триллер НОРМАЛ – с 16 на 30 апреля.

«Экспонента Фильм» выпустит 26 марта хоррор THE MORTUARY ASSISTANT.

Capella Film изменила даты выхода у трех своих проектов: фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 сдвинулось с 29 января на 2 апреля, комедия ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ с Джеки Чаном – с 12 марта на 16 апреля, а хоррор ОНИ ПРИХОДЯТ НОЧЬЮ – с 26 марта на 2 июля.

World Pictures заявил на 15 января европейское фэнтези НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС.

TenLetters выпустит 25 декабря боевик ПУЛЯ НАВЫЛЕТ, а 16 апреля – картину ТЕНЬ. Мультфильм КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ ушел с 18 декабря на 19 февраля. Хоррор ЙЕТИ, в свою очередь, покинул праздничную дату 1 января и временно выбыл из прокатной сетки.

«Ракета Релизинг» поставила на 12 февраля отечественную ленту МОЙ ДРУГ.

Фото: кадр из фильма К СЕБЕ НЕЖНО