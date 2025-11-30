top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

30 ноября 2025

Экранизация «К себе нежно», драма «Коммерсант» с Александром Петровым и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила три отечественных новинки – КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (19 февраля), К СЕБЕ НЕЖНО (2 апреля) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 августа). Помимо этого, 26 марта компания выпустит боевик ОГРАБИТЬ ЛОНДОН с Аароном Тейлором-Джонсоном и Тео Джеймсом.

«Наше кино» поставило на 23 апреля драму КОММЕРСАНТ. Главную роль в экранизации бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» сыграл Александр Петров. Ранее на этой дате стоял зарубежный хоррор ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, который теперь переместился на 2 июля.

Также на 23 апреля встала семейная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, выпуском которой будет заниматься кинопрокатная компания «Вольга». Главные роли в ленте исполнили Полина Максимова и Роман Курцын.

«Каро Премьер» временно убрал из графика отечественную комедию АФЕРА ПО-РУССКИ с Федором Лавровым и Степаном Девониным. Ее релиз был намечен на 29 января.

«Парадиз» заявил на 19 марта триллер ПАСТБИЩА БОГОВ из программы фестиваля «Зимний». Ранее на этой даже стоял фильм WHATEVER IT TAKES, покинувший прокатную сетку. Также из графика ушел мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА – его дату 12 марта заняла спортивная драма ГИГАНТ с Пирсом Броснаном, ранее анонсированная на 22 января. Боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном переместился с 8 на 22 января, кинокомикс ЛЕГЕНДЫ – с 29 января на 19 февраля, драма ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ – с 19 на 26 февраля, а криминальный триллер НОРМАЛ – с 16 на 30 апреля.

«Экспонента Фильм» выпустит 26 марта хоррор THE MORTUARY ASSISTANT.

Capella Film изменила даты выхода у трех своих проектов: фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 сдвинулось с 29 января на 2 апреля, комедия ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ с Джеки Чаном – с 12 марта на 16 апреля, а хоррор ОНИ ПРИХОДЯТ НОЧЬЮ – с 26 марта на 2 июля.

World Pictures заявил на 15 января европейское фэнтези НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС.

TenLetters выпустит 25 декабря боевик ПУЛЯ НАВЫЛЕТ, а 16 апреля – картину ТЕНЬ. Мультфильм КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ ушел с 18 декабря на 19 февраля. Хоррор ЙЕТИ, в свою очередь, покинул праздничную дату 1 января и временно выбыл из прокатной сетки.

«Ракета Релизинг» поставила на 12 февраля отечественную ленту МОЙ ДРУГ.

Фото: кадр из фильма К СЕБЕ НЕЖНО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации
Подробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами
Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторов
Подробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября
Подробнее
В Москве прошла премьера мелодрамы «Два мира, одно желание»
Подробнее